(Montréal) Le boxeur trifluvien Simon Kean s’est retiré de son combat contre Eric Molina prévu lors du gala du 16 décembre au Centre Gervais Auto de Shawinigan en raison d’une blessure au dos subie à l’entraînement, a annoncé Eye of the Tiger Management dans un communiqué mercredi matin.

La Presse Canadienne

Kean (22-1, 21 K. -O.) devait effectuer son 24e combat en carrière ce soir-là, contre Molina (29-8, 21 K. -O.). EOTTM a précisé qu’il s’agissait d’une entorse lombaire, et précisé que « les symptômes associés peuvent avoir d’importantes conséquences s’ils ne sont pas traités ».

« On est déçus de devoir annuler le combat parce que les entraînements allaient bien, et on voyait de réelles améliorations sur les points travaillés. Mais suite à la blessure de Simon, on ne pouvait pas effectuer d’entraînement complet et on commençait à cumuler du retard dans la préparation pour le combat », a expliqué l’entraîneur de Kean, Vincent Auclair.

Cette annonce survient à peine quelques heures après qu’on eut annoncé que le combat d’unification entre les championnes du monde des mi-mouches Kim Clavel et Jessica Nery Plata n’aura pas lieu comme prévu jeudi, à la Place Bell. La Québécoise serait ennuyée par des problèmes de santé. En conséquence, le gala, qui devait compter six combats, a été reporté en entier à une date ultérieure, selon divers médias.

Ce qui ne sera pas le cas de la carte du 16 décembre à Shawinigan. En l’absence de Kean, il y aura donc sept combats prévus dans ce gala, dont trois de championnat.

Arslanbek Makhmudov (15-0, 14 K. -O.) défendra ses titres NABA et NABF face à l’Allemand Michael Wallisch (23-5, 16 K. -O.), tandis que Mary Spencer (7-0, 5 K. -O.) disputera son premier championnat du monde face à la Belge Femke Hermans (13-4, 5 K. O.) pour la ceinture IBO des poids super-mi-moyens.

Steven Butler (31-3-1, 26 K. -O.) aura quant à lui l’opportunité de défendre sa ceinture NABF des poids moyens face à l’Américain Joshua Conley (17-4-1, 11 K. -O.). Alexandre Gaumont (5-0, 3 K. -O.), Luis Santana (7-0, 2 K. -O.), Leïla Beaudoin (7-0, 1 K. -O.) et Thomas Chabot (7-0, 7 K. -O.) prendront également part à la soirée.