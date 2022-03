(Montréal) Mary Spencer se disait nerveuse avant son premier combat en sol montréalais avec son nouveau promoteur, Eye of the Tiger Management. Ça n’a pas paru. Du moins pour les 23 secondes qu’a duré l’affrontement.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Spencer (4-0, 3 K. – O.) a solidement accueilli la Mexicaine Beatriz Aguilar (7-7-1, 1 K. – O.) dès le son de la cloche avec une combinaison de crochets au corps qui l’ont forcée à baisser sa garde. Mal lui en prit, car la Montréalaise d’adoption lui a servi un solide crochet de gauche à la tête, qui a envoyé la super-mi-moyenne au sol.

L’arbitre Junior Padulo n’a même pas daigné donner un compte de huit à Aguilar, signifiant immédiatement que l’après-midi de travail de tout le monde dans le ring du Casino de Montréal venait de prendre fin.

Spencer avait indiqué lors de l’entraînement public de mardi vouloir gravir rapidement les échelons de la division afin de se frotter aux championnes à 147 ou à 154 livres. EOTTM devra lui trouver des adversaires un peu plus solides cependant : Aguilar ne semblait pas physiquement dans la même ligue que Spencer, dans une forme irréprochable et dont la feuille de route chez les amateurs est extrêmement bien garnie avec trois titres mondiaux et une médaille d’or aux Jeux panaméricains.

Beaudoin demeure invaincue

Leila Beaudoin (5-0, 1 K. – O.) a conservé sa fiche parfaite en battant la Mexicaine Estefania Gonzalez Franco (2-5) par décision unanime.

La superplume de Québec a obtenu des pointages de 60-54 et de 58-56 (deux fois) à la suite de ce combat de six rounds âprement disputé.

Beaudoin a fait preuve de beaucoup de rapidité et d’une précision de loin supérieure à la Mexicaine, dont le meilleur coup de la soirée aura été un coup de tête à l’arcade sourcilière gauche de Beaudoin, au quatrième round. Coupée, la boxeuse a pu poursuivre son travail sans être ennuyée.

Mine de rien, en moins de 24 heures, trois combats de boxe professionnelle féminine ont été présentés au Québec après la victoire de Marie-Pier Houle la veille, lors du gala de Groupe Yvon Michel à Trois-Rivières, signe que le sport se porte bien dans la Belle Province.

Gaumont garde sa fiche intacte

Alexandre Gaumont (4-0, 2 K. – O.) a dû trimer dur, mais il a réussi à garder sa fiche intacte en l’emportant par décision unanime devant le Mexicain Edgar Romero Mora (11-13-3, 8 K. – O.).

Le poids moyen s’est frotté à un adversaire coriace, qui n’a pas bronché devant les puissants assauts du pugiliste de Buckingham, en plus de répliquer presque coup pour coup à tout ce que lui a lancé le Québécois.

Les trois juges ont donné tous les rounds à Gaumont, qui a ainsi reçu trois notes parfaites de 40-36.

En lever de rideau, le super-mi-moyen Christopher Guerrero (3-0, 1 K. – O.) a conservé sa fiche parfaite face au Mexicain Marco Chino Villa (3-6). Au terme des quatre rounds de ce combat, Guerrero a obtenu la faveur des trois juges 39-37 pour signer cette victoire par décision unanime. Il s’agira sûrement d’un combat formateur pour le Montréalais, qui a été pincé en quelques occasions par les coups en puissance de Chino Villa.

Finalement, le super-mi-moyen Joshua Frazer (3-0, 3 K. – O.) n’a pas eu trop de mal à se défaire de Luis Granados Gonzalez (4-9-1, 2 K. – O.). L’Ontarien de l’écurie United Boxing a inscrit un troisième K. – O. en autant de sorties après seulement 1 : 57 d’action.