Sports de combat

Boxe

Il était une fois Virginie Assaly

« Quand tu aimes quelque chose, que quelque chose te passionne, tu fonces et tu vas chercher ce que tu veux », lance Virginie Assaly. Posée et confiante, la nouvelle vice-présidente d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) sait ce qu’elle fait et où elle s’en va.