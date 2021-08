(Los Angeles) Le boxeur Manny Pacquiao affrontera le 21 août le Cubain Yordenis Ugas plutôt que l’Américain Errol Spence, blessé à l’œil, pour ce qui pourrait être le dernier combat de sa carrière, ont annoncé les organisateurs mardi.

Agence France-Presse

Le champion cubain WBA des poids mi-moyens défendra son titre contre le Philippin de 42 ans, sacré dans six catégories de poids différentes, à Las Vegas.

« Je suis très déçu de ne pas être capable de combattre Manny Pacquiao le 21 août », a déploré Spence, champion IBF et WBC, dans un communiqué.

« J’étais enthousiaste à propos du combat et de l’évènement. Malheureusement, les docteurs ont trouvé une déchirure dans mon œil gauche et ont dit que je devais subir une intervention dès que possible, et qu’il n’y aurait aucune chance que je puisse combattre avec un œil dans cet état », a-t-il ajouté.

Spence a découvert sa déchirure à la rétine lors d’une visite médicale d’avant-combat réalisée par la commission athlétique de l’état du Nevada, à Las Vegas lundi, ont expliqué les organisateurs. Il est rentré se soigner chez lui, au Texas.

Pacquiao disputera donc son dernier combat contre Ugas, 35 ans, avant de se lancer dans la course à la présidence aux Philippines, lui qui est déjà sénateur, élu dans sa ville natale de General Santos.