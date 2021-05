« C’est très, très désolant parce que la boxe n’a pas besoin de ça. »

Frédérick Duchesneau

La Presse

Telle a été la première réaction de Camille Estephan, président d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) à propos de l’histoire de dopage dans laquelle se trouve Jean Pascal.

En fait, ça a été sa deuxième réponse.

« On ne veut pas faire des commentaires sur un gars qui est un peu dans la merde », avait-il d’abord réagi à la question d’un collègue à ce sujet.

Finalement, Estephan se sera avancé davantage.

« Je ne lance pas de flèches à quiconque, mais je souhaite ardemment que le sport soit clean. Je n’accuse pas Jean Pascal de quoi que ce soit. Il y a des raisons, je suppose, que seulement lui et son équipe peuvent expliquer », a prudemment souligné le président d’EOTTM, dans le cadre de la visioconférence qui portait sur le gala du 4 juin, au Mexique, où boxera entre autres son protégé David Lemieux.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le président d’Eye of the Tiger Management, Camille Estephan.

« Mais un sport clean est crucial. Ce n’est pas du hockey ou un but qu’on va marquer avec un ballon, c’est un gars qu’on frappe. Qu’on peut tuer. »

La bonne nouvelle dans tout cela, si l’on peut le formuler ainsi, c’est que la Voluntary Anti-Doping Association (VADA) « a fait sa job », ajoute Camille Estephan.

Parce qu’il souhaite l’atteinte d’un sport sans dopage. Ce n’est pas qu’il accuse le boxeur québécois d’avoir péché, a-t-il immédiatement précisé, marchant sur des œufs.

« On doit donner la chance à Jean Pascal de se défendre. C’est à lui et son équipe de prendre soin de répondre à ça », a réitéré Estephan.

Quoi qu’il en soit, la sécurité des boxeurs doit primer, indique-t-il. « La tricherie, c’est zéro tolérance. »

Décarie « très surpris »

Antonin Décarie a également livré ses réflexions sur le dossier. L’ex-boxeur, aujourd’hui vice-président d’EOTTM, connaît Jean Pascal depuis 25 ans. Ils sont encore de bons amis, dit-il.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE L’ex-boxeur Antonin Décarie, aujourd’hui vice-président d’Eye of the Tiger Management.

« J’ai été très surpris, comme tout le monde. J’ai beaucoup de misère à croire qu’il aurait pu faire ça, a-t-il laissé tomber, un message qu’il répètera. Il a toujours prôné un sport clean. »

Jamais pendant leurs années à s’entraîner ensemble, ce sujet n’a été effleuré, a-t-il assuré.

Décarie a parlé avec Pascal depuis la révélation de vendredi.

« Il était vraiment dans tous ses états. Il disait évidemment que c’était une erreur et que tout allait se régler. Mais la réalité, c’est qu’on a entendu ça avec Lance Armstrong, Geneviève Jeanson. C’est un bon ami à moi et je lui fais confiance, mais ça devient un sport, une business qui est tellement lucrative que des fois, il y a peut-être de mauvaises décisions qui sont prises en cours de route. J’espère que ce ne l’est pas, que tout va se régler. Que dans les prochaines semaines, on va avoir les réponses à nos questions et qu’il va être clean dans tout ça. »

Il reste à connaître les résultats des échantillons B des tests incriminants, fait valoir Antonin Décarie au passage.

Puis, peut-être, des pistes d’explications surgiront. Ou pas.

Trois substances interdites

Samedi, Jean Pascal avait réagi sur Twitter, écrivant être « sous le choc et embarrassé » par les accusations. Il a congédié son préparateur physique Ángel Heredia « sur-le-champ ».

« Jamais je n’aurais pris volontairement des substances illégales. J’ai toujours défendu l’importance de pratiquer une boxe clean et je la défendrai toujours. […] Je tiens à dire à tous mes fans qu’il s’agit d’un incident isolé et je suis prêt à faire tout ce qu’il faut pour le prouver. […] Je sais fort bien que cette situation entache mon nom, peu importe ce que je pourrais dire », a-t-il ajouté en substance.

Les échantillons A du Québécois auraient révélé la présence d’épitrenbolone, de drostanolone et de métabolite A de la drostanolone.

Jean Pascal et Badou Jack devaient s’affronter le 6 juin en demi-finale du duel entre Floyd Mayweather et l’influenceur Logan Paul, au Hard Rock Stadium de Miami.

C’est Jack lui-même qui a dévoilé le résultat de tests de son adversaire par l’entremise de Twitter, vendredi soir.

Il s’agissait d’un combat revanche pour Badou Jack (23-3-3, 13 K.-O.), avec à l’enjeu la ceinture WBA des mi-lourds détenue par Jean Pascal (35-6-1, 20 K.-O.). Ce dernier avait remporté leur premier affrontement par décision partagée, fin décembre 2019, à Atlanta.

Le Québécois s’entraînait à Porto Rico depuis près de six mois.