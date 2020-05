Anthony Smith (à droite) et Glover Teixeira mercredi soir durant leur combat UFC.

(Jacksonville) Glover Teixeira a dominé Anthony Smith et mis un terme au combat avec quelques coups de poing bien placés tôt au cinquième round, mercredi soir, lui procurant une étonnante victoire en finale du deuxième gala de l’UFC à être présenté en pleine pandémie de la COVID-19.

Associated Press

Le vétéran poids lourd Ben Rothwell a offert un affrontement spectaculaire en route vers une victoire par décision partagée contre Ovince Saint-Preux, et Drew Dober a contraint l’aspirant poids léger Alexander Hernandez à l’abandon avec une rafale de coups de poing au deuxième round du deuxième de trois galas de l’UFC qui seront présentés en huit jours à huis clos au VyStar Veterans Memorial Arena.

L’organisation spécialisée dans les arts martiaux mixtes a relancé ses activités samedi dernier avec la présentation du gala UFC 249, après une pause de huit semaines. L’UFC a développé des protocoles sanitaires impressionnants pour assurer la santé et la sécurité de tous les acteurs de ses galas. Cependant, le vétéran Jacare Souza a dû se retirer du gala du week-end dernier après avoir testé positif à la COVID-19, tout comme deux de ses hommes de coin.

Aucun test positif

Le deuxième gala s’est déroulé sans aucun test de dépistage positif au nouveau coronavirus, et bien des masques étaient visibles à l’extérieur de l’octogone mercredi. Le combat du poids moyen Karl Roberson contre Marvin Vettori a été annulé puisque Roberson a dû être hospitalisé au cours de la nuit précédente après avoir ressenti un malaise — celui-ci serait attribuable à une perte de poids trop soudaine, et non à la COVID-19, a assuré l’UFC.

Le troisième gala de l’UFC à Jacksonville aura lieu samedi soir et sera diffusé sur la chaîne ESPN Plus. Il mettra en vedette les vétérans poids lourds Alistair Overeem et Walt Harris.

L’UFC espère toujours pouvoir présenter d’autres galas à Las Vegas plus tard ce mois-ci, mais l’organisation attend toujours le feu vert de la Commission athlétique du Nevada.