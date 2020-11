Un « manque de respect », de la bisbille dans un coin : les hostilités sont bel et bien lancées en vue du gala d’Eye of the Tiger Management de samedi, à l’Hôtel Rimouski.

Frédéric Daigle

La Presse Canadienne

Lors de la conférence de presse lançant les activités de la semaine, lundi, Yves Ulysse fils, qui doit affronter Mathieu Germain en finale dans ce premier volet du tournoi à la ronde du Carré d’As, a décidé de ne pas participer, prétextant une rencontre avec son psychologue sportif.

Germain (18-1-1, 8 K.-O.) a estimé qu’il s’agissait d’un manque de respect d’Ulysse (18-2, 9 K.-O.) à son endroit, à l’endroit de son promoteur, ainsi qu’à l’endroit des partisans.

Le temps n’est par ailleurs pas au beau fixe dans le clan d’Ulysse. À la suite de sa contre-performance de mai dernier face à Ismael Barroso (une défaite par décision unanime), son entraîneur, Rénald Boisvert, a eu de durs mots à son endroit, l’invitant même à aller voir ailleurs, ce qu’a fait Ulysse.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Mathieu Germain

Il s’est rendu au gymnase de Mike Moffa, mais ça n’a pas cliqué entre l’entraîneur montréalais et lui. Il s’est ensuite rendu aux États-Unis, où il a travaillé avec John Scully.

Or, voilà que ça n’a pas fonctionné avec ce dernier non plus et qu’Ulysse a demandé à Boisvert de reprendre le travail avec lui, ce qu’il a accepté. Sa présence dans son coin, samedi, pourrait toutefois être la dernière.

Ulysse, qui ne participe pas aux activités médias entourant ces combats depuis quelque temps déjà, n’était pas disponible pour répondre à ces durs propos à son endroit auprès de La Presse Canadienne.

Il ne faut pas penser que le reste de la carte sera morne pour autant : David Théroux (16-3, 11 K.-O.), qui doit affronter Steve Claggett (28-6-2, 18 K.-O.) en demi-finale, estime quant à lui que toute la promotion du tournoi d’EOTTM s’effectue autour du choc Ulysse-Germain et il n’a pas manqué de le faire savoir à Camille Estephan et Antonin Décarie, les deux grands patrons d’EOTTM, qui participaient à la visioconférence.

Si les boxeurs mettent autant d’énergie sur le ring qu’ils ont du ressentiment à quelques jours de ce gala, la soirée promet.

Ulysse et Germain tenteront de mettre la main sur les titres vacants de la North American Boxing Federation (NABF) et WBC francophone des super-légers. Claggett et Théroux voudront quant à eux remporter la ceinture NABA des super-légers, également vacante.

Les autres combats de la soirée opposeront les super-mi-moyens Raphael Courchesne (8-0, 3 K.-O.) et Josh Wagner (6-0, 5 K.-O.), ainsi que les lourds Adam Dyczka (2-0, 1 K.-O.) et Jaye Byard (0-1).