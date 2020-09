Les adeptes des sports de combat sont soulagés par la reprise graduelle

Patrick Kearney l’a admis : il y a eu une période où il a ressenti un certain découragement à force d’attendre le feu vert des autorités de la Santé publique pour déconfiner les sports de combat au Québec. Mardi après-midi, le président de Judo Québec, à l’instar de ses homologues et des athlètes qui se donnent corps et âme à son sport, au karaté, au taekwondo, à la lutte, au kick-boxing et à la boxe, entre autres, a enfin pu pousser un soupir de soulagement.