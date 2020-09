C’est officiel, la boxe québécoise sera relancée le 10 octobre à Shawinigan lors d'un gala auquel participera le boxeur montréalais David Lemieux.

STEVE TURCOTTE

Le Nouvelliste

Eye of the Tiger Management a reçu la bénédiction de la Santé publique de la Mauricie pour présenter ce gala au Centre Gervais Auto qui se tiendra finalement à huis clos, mais sans la présence du Trifluvien Simon Kean, dont le retour a été repoussé d’un mois.

PHOTO STÉPHANE LESSARD, LE NOUVELLISTE Le boxeur trifluvien Simon Kean

« Simon voulait se battre, mais il est ennuyé par des maux de dos et avec la COVID, il n’a pas été en mesure de se faire traiter aussi souvent qu’on l’aurait souhaité. De concert avec son nouvel entraîneur Vincent Auclair, nous avons décidé de lui donner plus de temps pour se préparer. On ne voulait qu’il monte sur le ring à 75 %, qu’il gagne, mais sans bien paraître. Ou, encore pire qu’il se fasse surprendre. Son adversaire Stan Surmacz (12-1) est coriace, il représente un risque. Alors vaut mieux attendre un peu avant de les placer un en face de l’autre », signale Camille Estephan, Grand Manitou d’EOTM. « L’autre changement, c’est que nous allons faire ce gala à huis clos. C’est une première, il y a beaucoup de précautions à prendre au point de vue sanitaire. On va se donner un peu de temps pour bien assimiler le protocole et si tout va bien, on sera en mesure d’accueillir les spectateurs la prochaine fois. »

