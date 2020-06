(Montréal) La route vers un autre combat de championnat du monde d’Eleider Alvarez ne sera pas linéaire. L’ex-champion de la World Boxing Organization (WBO) des mi-lourds s’est blessé à l’entraînement et ne pourra pas affronter l’Américain Joe Smith en combat éliminatoire tel que prévu le 16 juillet, à Las Vegas.

La Presse canadienne

Touché à l’épaule droite, Alvarez (25-1, 13 K. -O.) devra être à l’arrêt pour quatre semaines.

Alvarez et Smith (25-3, 20 K. -O.), respectivement aspirants nos 3 et 4 de la WBO, doivent être impliqués dans un tournoi à quatre pour déterminer le nouveau champion de la division. L’autre demi-finale doit opposer les Russes Umar Salamov (25-1, 19 K. -O.) et Maksim Vlasov (45-3, 26 K. -O.), aspirants nos 1 et 2. La date de cet affrontement reste à être déterminée.

Aucune autre date de reprise n’a été avancée par le promoteur Top Rank. Groupe Yvon Michel, promoteur d’Alvarez, a indiqué que son protégé serait prêt à remonter dans le ring à partir de la mi-août.