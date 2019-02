Georges St-Pierre annoncera sa retraite jeudi

«GSP» et l'UFC ont en effet convié les médias «pour une importante annonce».

Au cours de sa carrière, le Québécois âgé de 37 ans a remporté le titre des poids mi-moyens de l'UFC en deux occasions. Il a effectué neuf défenses de ceinture 2007 et 2013, et présente une fiche de 26-2 en carrière.

Après une pause de quatre ans, St-Pierre, qui est originaire de St-Isidore, est retourné dans l'octogone en novembre 2017 et y a remporté le titre des poids moyens de l'UFC contre Michael Bisping. Il n'a plus combattu depuis et a abandonné son titre pour raisons médicales (colite ulcéreuse).

Selon le Réseau des Sports, l'ex-champion aurait décidé de mettre un terme à sa carrière après que les négociations en vue d'un combat contre le Russe Khabib Nurmagomedov eurent achoppé. En milieu d'après-midi, Nurmagomedov a cependant tendu une perche à St-Pierre par l'entremise d'Instagram.

«Faisons-le en novembre. Après ce combat, tu pourras prendre ta retraite. J'ai grandi en regardant tes combats, et je n'ai que du respect pour toi, et je crois que je te l'ai prouvé lorsque tu es passé à Moscou, a-t-il écrit, sous une photo de St-Pierre et lui. Ce serait un honneur de partager l'octogone avec toi, l'un des plus grands combattants de l'histoire.

«Faisons-le à 155 livres, ou je gagnerai cinq livres pour toi. C'est ton choix, à 155 ou 160 livres, à Montréal, New York, Moscou ou Dubaï. Envoie-moi les coordonnées, mon ami.»

RDS a ajouté qu'une cérémonie en son honneur aurait également lieu, avant la rencontre en soirée entre le Canadien et les Flyers de Philadelphie.