Adonis Stevenson effectue ses premiers pas

La conjointe de Stevenson, Simone God, en a fait l'annonce par voie de communiqué, samedi.

« Je suis heureuse de faire part qu'après des mois d'exercices éreintants et de physiothérapie, Adonis a effectué ses premiers pas et il travaille à marcher par ses propres moyens, pouvait-on lire dans le communiqué. Adonis a commencé à communiquer verbalement et il est capable de parler à notre famille, nos amis et au personnel médical. »

Stevenson, l'ancien champion des poids mi-lourds du World Boxing Council, avait été plongé dans un coma artificiel pendant plusieurs jours à la suite de sa défaite par K.-O. contre l'Ukrainien Oleksandr Gvozyk, le 1er décembre.

Stevenson avait été transporté à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus en raison d'un traumatisme craniocérébral sévère. Le médecin spécialiste Alexis Turgeon avait dressé un bilan de santé le 5 décembre, expliquant que le boxeur québécois pourrait souffrir de séquelles de ses blessures.

« Malgré sa condition physique de champion, les améliorations de son état de santé ne sont pas venues facilement. Adonis a repoussé ses limites. Adonis est un champion du monde dans l'arène et il continue de démontrer de la force et de la persévérance dans sa rééducation », a ajouté Mme God.