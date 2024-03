PHOTO MATTHIAS SCHRADER, ASSOCIATED PRESS

« Si je me fais battre par quelqu’un qui est meilleur que moi, ce n’est pas grave »

Laurent Dubreuil aurait probablement espéré un meilleur dénouement pour sa dernière journée de compétition de la saison aux Championnats du monde sprint d’Inzell, en Allemagne. Celui qui était au premier rang provisoire après la première journée de l’évènement a terminé deuxième au 500 m vendredi avant de finir en 17e place au 1000 m, le reléguant à la troisième marche du podium au cumulatif.

louis-michel lelievre Sportcom

Fidèle à ses habitudes, Dubreuil a amorcé le 500 m de manière explosive avec un temps au départ de 9,60 s, le deuxième meilleur de la journée. Le patineur de Lévis a par la suite maintenu la cadence pour franchir la ligne d’arrivée en 34,47 s, exactement le même chrono qu’il avait enregistré la veille.

Cette fois, ce temps n’a pas été suffisant pour finir au premier rang alors que le Néerlandais Jenning De Boo a complété la distance en 34,27 s pour remporter cette course, mais également pour prendre la tête du classement cumulatif avec une seule course à compléter.

Ce qui a toutefois retenu l’attention, c’est le chrono de 34,47 s du Chinois Zhongyan Ning. Spécialiste du 1000 m, Ning venait de prendre une sérieuse option sur la victoire en terminant avec le même temps que Dubreuil sur 500 m.

Au 1000 m, Dubreuil a une fois de plus connu un bon départ avant que les choses ne se compliquent dans les 400 derniers mètres où il a tout simplement manqué d’énergie.

L’athlète de 31 ans a finalement pris le 17e rang avec un temps de 1 min 8,84 s. Le Chinois Zhongyan Ning a remporté le 1000 m avec un record de la piste de 1 min 7,11 s, lui permettant ainsi de remporter le titre de champion du monde sprint.

« J’aurais pu faire mieux, je n’ai pas eu le 500 m que j’aurais voulu. Rendu au 1000 m, je savais le temps que j’avais besoin de faire pour demeurer sur le podium. Mais mon 1000 m a été vraiment mauvais, je n’avais plus de jambes du tout, mon corps ne voulait plus suivre. J’ai bien ouvert, mais j’ai cassé et j’ai fini encore plus faible qu’hier (jeudi) », a mentionné Dubreuil en visioconférence.

« Quand Ning a fait 34,47 s au 500 m, de façon réaliste, je savais que mes chances de gagner étaient inexistantes. Je veux être le meilleur, mais si je me fais battre par quelqu’un qui est meilleur que moi, ce n’est pas grave. Mon but en arrivant ici, ce n’était pas nécessairement de gagner, c’était de faire une médaille et je suis très satisfaisant de ma fin de semaine », a-t-il ajouté.

Avec une récolte de six médailles en Coupe du monde cette saison, dont trois victoires, en plus d’une médaille d’argent au 500 m et une autre d’or au sprint par équipe aux Championnats du monde de Calgary, Laurent Dubreuil dresse tout de même un bilan positif de sa campagne qui n’a pas été de tout repos pour lui.

« Je suis content de ma saison, j’avais deux buts majeurs cette année, une médaille aux Championnats du monde et une autre au mondial sprint. J’y suis allé une compétition à la fois et aujourd’hui (vendredi), c’est la cerise sur le sundae, ce n’est pas arrivé souvent dans ma carrière de gagner deux médailles des Championnats du monde dans la même année, tout ça malgré les blessures et les maladies », a analysé le Québécois.

Ce sera maintenant au tour de Valérie Maltais de participer aux Championnats du monde toutes distances du côté d’Inzell. Elle sera en action au 500 m et au 3000 m samedi avant de s’attaquer aux épreuves de 1500 m et 5000 m dimanche.

Comme Gregor Jelonek est le seul entraîneur canadien présent à Inzell, il pourra profiter de l’aide de Laurent Dubreuil pour les dernières courses du week-end, lui qui aidera notamment le pilote en indiquant les temps au tour aux patineurs canadiens.