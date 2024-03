Valérie Maltais prenait part à un premier 500 m depuis 2022 samedi aux Championnats du monde toutes distances de patinage de vitesse sur longue piste. Malgré une préparation pour le moins limitée, la Québécoise a signé le meilleur temps de sa carrière à cette épreuve, bon pour le 13e rang.

luc turgeon Sportcom

Sa dernière course sur cette distance avait eu lieu aux Mondiaux toutes distances d’il y a deux ans, quelques semaines après les Jeux olympiques de Pékin. C’est donc avec une certaine légèreté qu’elle a pris place sur la ligne de départ de l’aréna Max Aicher à Inzell, en Allemagne.

« C’est une distance que je ne patine pas souvent ! J’aurais aimé en faire cette saison, histoire de pratiquer un peu, mais ça passe vite et avec toutes les épreuves, il faut que je choisisse, a partagé Valérie Maltais à Sportcom. J’avais hâte d’en faire un, je savais que j’avais de la bonne vitesse. »

Elle a stoppé le chronomètre à 39,35 s.

« Je pense que j’aurais été capable d’aller un peu plus vite. C’est rare que j’essaye d’aller chercher ma vitesse maximale. Je ne sais pas encore c’est quoi ! J’avais quelques pas qui n’étaient pas synchronisés au départ. Ça m’aurait pris un peu d’entraînement, mais je suis bien contente de cette course-là. »

La Japonaise Miho Takagi a décroché l’or, plus rapide que la Chinoise Han Mei de 45 centièmes de seconde. Ayano Sato, aussi du Japon, a complété le podium.

Valérie Maltais a ensuite patiné le 3000 m et a conclu au 6e rang. Jumelée à la Norvégienne Ragne Wiklund, future médaillée de bronze, elle a réussi un temps de 4 min 1,35 s et a terminé à 5,63 secondes de la Néerlandaise Joy Beune, médaillée d’or. Cette dernière a devancé sa compatriote Marijke Groenewoud (+2,22 secondes) pour l’emporter.

« Je me sentais bien avant le 3000 m, alors j’ai décidé de l’attaquer. J’ai manqué un peu de jambes à la fin, surtout dans le dernier tour, mais en général, c’était une bonne course », a commenté Maltais, qui avait été déçue de sa dixième place obtenue aux Championnats du monde de Calgary, le mois passé.

« Je suis vraiment contente d’être ici », a partagé celle qui occupe provisoirement le 9e rang du classement général toutes distances. Marijke Groenewoud est en tête, suivie de Joy Beune et de Miho Takagi.

« Je n’ai pas eu toutes les sensations que j’aurais voulues aux Mondiaux. Il y a une bonne énergie ici et le mot d’ordre en fin de semaine est d’avoir du plaisir. De profiter du monde du patinage de vitesse, de la foule et d’échanger avec les autres athlètes. C’est ce qui va faire en sorte que je vais me souvenir de mon expérience autant que possible », a conclu Valérie Maltais.

Une épreuve de 1500 m l’attend dimanche aux Championnats du monde toutes distances. Après quoi les huit premières au classement général pourront participer au 5000 m pour conclure l’évènement.