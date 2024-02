PHOTO MARCO TROVATI, ASSOCIATED PRESS

(Crans-Montana) La Suissesse Lara Gut-Behrami a remporté vendredi la première descente de Crans-Montana, devant son public et sur une neige printanière, creusant l’écart en tête du classement général avec l’Américaine Mikaela Shiffrin, absente à cause d’une blessure.

Agence France-Presse

Étincelante dans le secteur le plus technique du haut du tracé, la Tessinoise a su conserver son avance pour l’emporter avec 21/100e sur sa compatriote Jasmine Flury, championne du monde en titre de la spécialité, et l’Autrichienne Cornelia Huetter, deuxièmes ex aequo.

À bientôt 33 ans, Lara Gut-Behrami poursuit son hiver de rêve avec un septième succès cette saison – meilleur bilan de sa carrière –, et une 44e victoire en Coupe du monde, soit le deuxième plus beau palmarès du ski alpin en activité derrière Mikaela Shiffrin, hommes et femmes confondus.

Alors que la légende américaine soigne toujours sa blessure au genou, après une chute en descente le 26 janvier à Cortina d’Ampezzo, sa rivale entame idéalement son week-end dans la station valaisanne en prenant son envol dans la course au gros globe, avant une deuxième descente samedi et un super-G dimanche.

Lara Gut-Behrami compte désormais 105 points d’avance au classement général, remonte à la deuxième place du classement de la descente à 41 points de l’Italienne Sofia Goggia – récemment victime d’une double fracture à la jambe droite – et mène les deux classements du géant et du super-G.