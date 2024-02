(Soldeu) La Suissesse Lara Gut-Behrami est venue de l’arrière pour remporter le slalom géant de la Coupe du monde d’Andorre, samedi.

Associated Press

Gut-Behrami est passée de la neuvième position à la première pour devancer la Néo-Zélandaise Alice Robertson par un centième de seconde. Elle a du même coup devancé l’Américaine Mikaela Shiffrin au sommet du classement général.

Profitant d’une séquence de trois victoires, Gut-Behrami a augmenté son total de points à 1214, soit cinq de plus que Shiffrin, qui ne participe pas aux courses du week-end en raison d’une blessure au genou gauche.

« C’est probablement un mois trop tôt, a dit Gut-Behrami, sur sa prise du premier rang au classement. Pour le classement général de la Coupe du Monde, cette saison nous a montré qu’il faut être rapide et en bonne santé. Ce sera toujours ma priorité absolue. »

De nombreux skieurs de haut niveau ont été impliqués dans de graves chutes ces derniers temps et ont subi des blessures mettant fin à la saison. Ce fut le cas notamment de la Canadienne Valérie Grenier, Petra Vlhova et Corinne Suter, ainsi qu’Aleksander Aamodt Kilde, Alexis Pinturault et Marco Schwarz, sur le circuit masculin.

Shiffrin s’est blessée au genou, mais elle a évité d’endommager des ligaments lorsqu’elle s’est écrasée contre le filet de sécurité lors d’une descente à Cortina d’Ampezzo, en Italie, il y a 15 jours.

Elle ratera également le slalom de dimanche à Andorre, car son retour sur les pistes n’est pas encore déterminé. Gut-Behrami ne participe pas à cette discipline.

« Je suis tellement heureuse de cette victoire. C’était une course difficile. J’ai complètement raté la première descente, je n’ai pas pris de vitesse », a observé Gut-Behrami, qui a terminé à 61 centièmes de la meneuse lors de la séance du matin.

Marta Bassino a mené Federica Brignone pour un doublé italien lors de la première manche, mais elles ont respectivement chuté sixième et quatrième.

Bassino était championne du monde junior de slalom géant il y a 10 ans. Elle a remporté le titre de Coupe du monde dans la discipline en 2021, mais n’a gagné qu’une seule course du circuit au cours des trois dernières années.

La plupart des skieuses ont eu des difficultés et ont perdu du temps sur une bosse dans un virage à droite vers la fin du parcours. Gut-Behrami a fait de même, mais le reste de sa course fut presque sans faute.

« La deuxième descente a été bonne. J’ai simplement attaqué. J’ai commis une grosse erreur à l’arrivée, donc je suis vraiment heureuse que ç’ait finalement fonctionné, a-t-elle déclaré. Tout ce qui me manquait lors de la première manche, je voulais le montrer lors de la deuxième. »