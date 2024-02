PHOTO GABRIELE FACCIOTTI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Paris) La leader du classement général de la Coupe du monde de ski alpin, l’Américaine Mikaela Shiffrin, blessée au genou gauche lors d’une descente à Cortina d’Ampezzo il y a deux semaines, a annoncé jeudi qu’elle ne reprendrait pas la compétition à Soldeu ce week-end.

Agence France-Presse

« Bien que je me sente mieux chaque jour et que je récupère bien, je ne skierai pas en Andorre ce week-end », a indiqué sur son compte X la native de Vail, âgée de 28 ans.

« J’ai juste besoin d’un peu plus de temps pour guérir et me remettre en condition », a-t-elle expliqué.

« Il n’y a pas eu de dommage majeur au ligament et la structure à l’intérieur de l’articulation de mon genou semble en bon état », a précisé Shiffrin.

« J’ai subi un stress énorme sur toute ma jambe lorsque j’ai chuté et étiré un tas de choses qui continuent à provoquer de la douleur, même si cela s’améliore de jour en jour ! Le fait que tout soit structurellement intact est super positif, mais je dois encore être patiente », a-t-elle ajouté.

« Je suis là pour le long terme et je veux m’assurer que mon genou est fort et que je suis pleinement capable de skier avec puissance lorsque je reviendrai au portillon de départ », a encore indiqué Shiffrin, qui compte 95 points d’avance au classement sur la Suissesse Lara Gut-Behrami.

Plusieurs grands noms de la discipline se sont gravement blessés cet hiver, notamment la Slovaque Petra Vlhova, la Suissesse Corinne Suter, et chez les hommes, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, compagnon de l’Américaine, le Français Alexis Pinturault ou encore l’Autrichien Marco Schwarz.

La saison est également terminée pour la skieuse italienne Sofia Goggia, vice-championne olympique 2022 de descente, opérée lundi d’une double fracture à la jambe droite subie durant un entraînement de slalom géant.

« Beaucoup de choses ont été dites à ce sujet, et je suis tout à fait d’accord avec ceux qui ont demandé que nous examinions de plus près les exigences imposées aux athlètes de haut niveau, tant du point de vue du calendrier des courses que de celui des programmes en soirée », a souligné à ce propos Shiffrin.

« Je suis absolument convaincue que la fatigue à ce stade de la saison joue un rôle dans les blessures que nous avons constatées ces derniers temps, y compris la mienne », a-t-elle affirmé.