Il avait fini deux fois au pied d’un podium de Coupe du monde des sauts, mais cette fois-ci, il y accède et sur la première marche ! Vendredi soir, le skieur acrobatique Alexandre Duchaine s’est imposé à la Coupe du monde de Deer Valley, en Utah.

Sportcom

En super finale, l’athlète de Québec a amassé 102,57 points, ce qui lui a permis de devancer l’Américain Connor Curran (102,22) et le Chinois Qi Guangpu (100,81).

Duchaine, âgé de 19 ans, avait aussi obtenu le meilleur pointage de la première finale.

« Cette année, c’est celle où je voulais un podium et je ne m’attendais pas à ce que ce soit une première place. C’est encore mieux et avec mes deux quatrièmes, j’étais vraiment confiant pour cette année. Je suis super content de ce que j’ai fait ce soir [vendredi] ! » a révélé le gagnant tout juste après la compétition et qui réalisait à peine ce qu’il venait d’accomplir.

« Je suis vraiment content, mais c’est comme s’il n’y a pas d’émotion. Je pense que ça va venir un peu plus tard quand je vais comprendre ce qui se passe », a-t-il ajouté en riant. « C’est malade ! […] J’ai manqué les Jeux olympiques en 2022. L’an passé, j’ai poussé et je n’arrête pas afin de me qualifier pour les prochains. »

Émile Nadeau a conclu au neuvième rang, tandis que Victor Primeau et Lewis Irving ont pris les 15e et 17e places.

Comme tous les sportifs de haut niveau, les sauteurs en action sur le site olympique des Jeux de 2002 voulaient être au sommet de leur art, sauf que les officiels ont décidé que les sauts triples seraient interdits vendredi soir en raison de la neige mouillée et collante, ce qui augmentait les risques d’accident. Duchaine a donc dû remiser son Lay Double Full-Full et opter pour un Double Full-Full en première finale et un Double Full-Double Full en Super finale, ce qui a tout de même été le saut avec le plus haut degré de difficulté de la ronde ultime.

Cette adaptation à des circonstances externes incontrôlables, Duchaine en est fier, car dans le passé, cela représentait souvent un défi pour lui. Son entraîneur Jeff Bean, lui, a confié que le résultat de son protégé n’est pas si surprenant.

« Tout le monde dans l’équipe au cours des deux dernières semaines se disait : “ Il est dû [pour un podium], car il s’entraîne bien. ” Il s’est concentré sur les sauts de bases et les petits détails et cela a été payant. C’est vraiment bon pour lui et pour nous, ce n’est pas vraiment une surprise, car on a vu tout le travail qu’il a fait. »

Marion Thénault de retour à la compétition

Au concours féminin, Marion Thénault s’est classée au 12e échelon. L’Olympienne avait amorcé sa journée de brillante façon dans la ronde des qualifications où elle s’est imposée loin devant sa plus proche concurrente avec une avance de plus de 10 points.

Les choses se sont moins bien déroulées pour la Sherbrookoise dans première finale qu’elle a conclue avec 56,04 points après une réception un peu trop vers l’avant, notamment en raison de la neige collante.

Il s’agissait d’un retour dans le circuit de Coupe du monde pour la médaillée olympique de bronze après une sévère chute survenue en décembre dernier, peu de temps après sa victoire à la première Coupe du monde de la saison, à Ruka, en Finlande. La Québécoise avait fait l’impasse sur l’étape de Changchun (Chine), deux semaines plus tard, afin de poursuivre sa convalescence.

« Elle est sur une remontée et son résultat d’aujourd’hui [vendredi] va lui donne le tout petit boost. J’ai hâte pour elle la semaine prochaine », a conclu l’entraîneur.

La station Le Relais de Lac-Beauport accueillera la prochaine étape du circuit de la Coupe du monde des sauts les 10 et 11 février.