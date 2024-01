« Considérant la force de l’impact et le fait que je sois entré dans le filet de sécurité à 120 km/h, je dirais que je vais étonnamment bien, a écrit Kilde. Je ne vais pas partager avec vous des photos de la lacération, parce que je ne suis pas certain que vous pourriez les supporter.

(Innsbruck) Le skieur Aleksander Aamodt Kilde sera opéré pour la deuxième fois en cinq jours, jeudi, après sa spectaculaire chute survenue lors de l’épreuve reine de la saison de descente en Coupe du monde qui a mené à son transport d’urgence par hélicoptère vers un hôpital suisse.

Associated Press

L’ancien champion au classement général de la Coupe du monde et conjoint de la skieuse étoile américaine Mikaela Shiffrin a précisé dans un message publié sur ses réseaux sociaux que la nouvelle intervention chirurgicale servira à réparer deux déchirures ligamentaires à l’épaule droite.

L’épaule de Kilde s’est disloquée samedi à la suite d’une chute survenue à haute vitesse qui l’a propulsé vers les filets de sécurité, dans le dernier virage de la plus longue descente de la saison en Coupe du monde, à Wengen, en Suisse.

La première opération effectuée samedi dernier à Berne était urgente afin de refermer une profonde lacération qui a endommagé des nerfs dans son mollet droit.

« Considérant la force de l’impact et le fait que je sois entré dans le filet de sécurité à 120 km/h, je dirais que je vais étonnamment bien, a écrit Kilde. Je ne vais pas partager avec vous des photos de la lacération, parce que je ne suis pas certain que vous pourriez les supporter.

« Mikaela (Shiffrin) et sa famille étaient à mon chevet lorsque je me suis réveillé (samedi), et je suis reconnaissant que ma mère et mon père soient ici maintenant », a-t-il conclu.