(Flachau) La reine du ski Mikaela Shiffrin a remporté mardi sa 94e victoire en Coupe du monde en dominant sa rivale Petra Vlhova sur le slalom nocture de Flachau, un nouveau succès qui l’a particulièrement émue après deux semaines compliquées.

Agence France-Presse

Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova se partagent toutes les victoires en slalom depuis le début de la saison et Flachau n’a pas échappé à la règle.

Deuxième à sept centièmes seulement de la Slovaque à l’issue de la première manche, l’Américaine quintuple lauréate du gros globe de cristal a dû s’employer dans la seconde manche pour finalement devancer Vlhova de 27 centièmes à l’arrivée. La Suédoise Sara Hector prend la troisième place à 1 sec et 11 centièmes.

« Je suis vraiment très fière de cette soirée », a réagi en larmes Mikaela Shiffrin. « Je remercie toute mon équipe et je pense à Aleks (Aamodt Kilde, son compagnon blessé samedi en descente). Je veux aussi remercier les fans pour tout le soutien. »

La meilleure skieuse de l’histoire n’avait pas débuté l’année de la meilleure des manières. Elle était passée à côté de son week-end à Kranjska Gora il y a 10 jours, prenant une inhabituelle 9e place en géant puis en enfourchant dès la première manche du slalom le lendemain, du jamais vu depuis 2017 pour l’Américaine qui sort très rarement des tracés.

Suspense pour le petit globe

Après l’étape slovène, Shiffrin avait décidé de faire l’impasse sur les super-G et la descente d’Altenmarkt en Autriche pour se reposer et soigner un rhume. Elle aura finalement passé une partie du week-end à Berne au chevet de son compagnon Aleksander Aamodt Kilde, blessé à l’épaule et au mollet après sa lourde chute lors de la descente de Wengen en Suisse.

Après sept slaloms disputés sur les onze au programme de l’hiver, Mikaela Shiffrin compte une victoire de plus que Vlhova et reste en tête du classement de la spécialité (530 points) mais sa rivale n’est pas loin derrière (505).

Et la Slovaque de 28 ans, championne olympique entre les piquets en 2022, n’a pas dit son dernier mot. Le prochain slalom a lieu sur ses terres, à Jasna, dès le week-end prochain.