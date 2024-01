(Wengen) Le meneur du circuit de la Coupe du monde en slalom, Manuel Feller, a privé les Norvégiens d’une émouvante victoire, dimanche, lorsqu’il a triomphé à Wengen, en Suisse.

Associated Press

Les Norvégiens voulaient gagner pour le leader de leur équipe, Aleksander Aamodt Kilde, qui a subi une vilaine chute sur le parcours samedi et qui a dû être transporté à l’hôpital en hélicoptère.

Feller s’est toutefois élevé au-dessus de la mêlée, devançant Atle Lie McGrath par 10 centièmes de seconde. Feller avait aussi devancé Lie McGrath la semaine dernière, à Adelboden.

McGrath a déclaré qu’après avoir réalisé le meilleur temps de la première manche le matin, il « skiait simplement pour Aleksander aujourd’hui ».

En après-midi, McGrath a maintenu son avance lors de chaque intermédiaire jusqu’à ce qu’il perde près de quatre dixièmes dans la dernière section. Il a mis la main droite sur son casque dans l’aire d’arrivée, ne semblant pas avoir compris comment la victoire lui avait échappé.

« Je dois probablement le remercier [McGrath] de m’avoir poussé, a dit Feller. Mon ski est probablement le meilleur que j’ai jamais montré. »

Henrik Kristoffersen, le champion du monde norvégien, a glissé en troisième place, à 21 centièmes de Feller, qui avait été le troisième plus rapide en matinée.

Feller a maintenant remporté trois des quatre courses de slalom cette saison et il a accentué son avance au classement de la discipline. McGrath étant désormais deuxième.

McGrath a réalisé une course remarquable en matinée. Il a admis qu’il « n’avait pas beaucoup dormi la nuit dernière », en réfléchissant à la dure chute de Kilde contre les clôtures du parcours près de la ligne d’arrivée, samedi.

Avant la course de dimanche, Kilde a partagé une photo en provenance de son lit d’hôpital en compagnie de sa conjointe, Mikaela Shiffrin.

La fédération norvégienne de ski a indiqué que Kilde s’était disloqué l’épaule et qu’il avait subi une coupure au mollet droit, mais sans fracture.

« C’était difficile à voir. Je n’ai pas beaucoup dormi la nuit dernière, a mentionné McGrath à la chaîne suisse RTS, à propos de l’accident de Kilde. Ça met les choses en perspective quand quelqu’un est si gravement blessé, ce qui est vraiment effrayant. Je me rends compte que je suis chanceux d’être ici. »

Il a décrit le slalom de Wengen comme « l’une des courses les plus légendaires » et la particularité du parcours — disputé sur une pente adjacente à la descente, avec une zone d’arrivée commune — est que les deux pistes passent de chaque côté d’une ancienne ferme au milieu de la colline.

L’Autriche n’avait pas remporté cette course depuis Marcel Hirscher, en 2018, lors de la septième de ses huit saisons consécutives avec le titre du classement général en poche. Lors de la dernière course de Hirscher à Wengen l’année suivante, il s’est classé troisième, alors que Feller avait pris le deuxième échelon derrière Clément Noël.

Noël, le champion olympique en slalom en 2022, a terminé en quatrième position, dimanche, connaissant la meilleure descente en après-midi pour grimper de huit places.

Marco Odermatt, qui a remporté les deux descentes à Wengen, mais qui ne participe pas aux slaloms, compte le double du nombre de points de tout rival au classement général. Il est en quête d’un troisième titre consécutif.

La Coupe du monde masculine se déplace maintenant sur le site autrichien de Kitzbühel, où il y aura la descente à Hahnenkamm, samedi. Il s’agit de la descente la plus redoutée et la plus prisée du circuit masculin. Un slalom y sera disputé dimanche prochain.