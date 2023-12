Mikaël Kingsbury a conclu les duels de la Coupe du monde de Bakouriani avec une médaille d’or autour du cou. C’est dans le théâtre géorgien où il avait été couronné double champion du monde l’an dernier que le roi des bosses a ajouté une huitième médaille à sa saison, samedi, marquant ainsi la 84e victoire de sa carrière en Coupe du monde.

Sportcom

« J’ai probablement fait ma meilleure descente du week-end pour ce qui est de ma technique, qui était impeccable. J’ai regardé la vidéo tantôt et c’est dans le meilleur ski que j’ai produit dans ma vie », a confié Kingsbury.

La grande finale tant attendue l’a opposé au Japonais Ikuma Horishima après des victoires contre le Japonais Yutaro Murata, l’Australien Cooper Woods et le Suédois Filip Gravenfors.

« En finale, je savais que ça allait aller vite. On a fait les descentes les plus rapides. Les deux avons fait de petites erreurs au milieu, mais j’ai fait un meilleur atterrissage en bas. Il est allé chercher le temps et on s’est partagé quelques points ici et là, mais je suis vraiment content que ça ait été de mon bord », a souligné le bosseur québécois en faisant référence à son duel contre Horishima.

Dans cette dernière épreuve qui a conclu son passage en Géorgie, le bosseur de Deux-Montagnes a remporté le duel avec un pointage de 20-15 sur le Japonais qui avait remporté la médaille d’or en simple, le jour d’avant. Kingsbury avait quant à lui mérité le bronze.

L’Américain Nick Page, médaillé d’argent vendredi, a complété le podium après avoir eu le dessus sur Filip Gravenfors.

Grâce à cette victoire, Mikaël Kingsbury a accentué son avance au classement général de la discipline. Il devance le Suédois Rasmus Stegfeldt par 60 points.

« Je suis vraiment satisfait d’être allé chercher ma 84e victoire en Coupe du monde et mon 122e podium », a ajouté celui qui compte désormais autant de départs qu’un de ses premiers coéquipiers, Pierre-Alexandre Rousseau, avec 142 participations en Coupe du monde.

Au terme de sa prochaine présence, Kingsbury deviendra donc le skieur canadien à compter le plus de départs dans le circuit, en ski de bosses.

D’être capable d’être toujours aussi dominant après 142 départs, je suis vraiment satisfait. Je sais que je suis probablement dans la meilleure forme physique que je n’ai jamais été présentement. Mikaël Kingsbury

Il n’était pas le seul compétiteur à représenter la Belle Province, samedi, sur la piste à Bakouriani.

Ses coéquipiers, Julien Viel (9e), Gabriel Dufresne (11e) et Elliot Vaillancourt (13e) ont été stoppés aux huitièmes de finale, alors que Louis-David Chalifoux s’est classé 17e.

Les bosseurs canadiens ont maintenant droit à un repos bien mérité pour le temps des fêtes. Ils reprendront l’action à la maison, les 19 et 20 janvier, à la Coupe du monde de Val Saint-Côme.