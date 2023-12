Patinage artistique Les Québécois ratent le podium, les Canadiens Gilles-Poirier en bronze

Les classements n’ont pas bougé en danse sur glace à la Finale des Grands Prix de patinage artistique de l’ISU, samedi, à Pékin. Au terme de la danse libre, les duos québécois de Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Soerensen (195,57) et celui de Marjorie Lajoie et Zachary Lagha (193,63) ont ainsi conclu aux cinquième et sixième rangs, respectivement.