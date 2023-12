Les deux épreuves de ski cross ont été remportées par des membres de la famille Schmidt mardi, à la Coupe du monde d’Arosa, en Suisse. Hannah Schmidt a signé la première victoire de sa carrière dans le circuit, tandis que son frère Jared l’a emporté pour la deuxième fois d’affilée.

info@sportcom.ca Sportcom

Les conditions météorologiques ont forcé quelques changements à l’horaire initialement prévu à Arosa. Ainsi, les seules finales ont été disputées sous un mélange de pluie et de neige mardi, en soirée. Les qualifications féminines ont été annulées et les skieuses sont directement passées dans le tableau éliminatoire.

Hannah Schmidt a terminé deuxième de sa vague des quarts de finale, puis a été la plus rapide en demi-finale. Elle a alors devancé sa compatriote Marielle Thompson et la Suédoise Sandra Naeslund, qui a raté une super finale individuelle pour une première fois depuis février 2020.

Une fois arrivée en grande finale, Schmidt a vu ses rivales sortir de piste juste devant elle dans un virage. Elle a réussi à éviter la chute et à poursuivre sa route, filant tout droit vers la médaille d’or.

« La victoire de Jared m’a vraiment motivée la semaine dernière. J’étais déterminée à me prouver que je pouvais monter sur la plus haute marche du podium et je suis très heureuse d’y être parvenue. J’ai eu un peu de chance en finale, mais cette course est tellement rapide, c’est vraiment un sprint et j’étais dans le coup aujourd’hui [mardi] », peut-on lire dans un communiqué d’Alpine Canada.

La skieuse de 29 ans a décroché la deuxième médaille de sa carrière en Coupe du monde. Elle avait mérité l’argent à Val Thorens, la saison passée.

Après la révision des officiels, des médailles d’argent ont finalement été octroyées aux trois autres finalistes, la Française Marielle Berger Sabbatel, la Canadienne Marielle Thompson et l’Autrichienne Christina Foedermayr.

Brittany Phelan a quant à elle pris le 4e rang de la petite finale mardi.

Deux de suite pour Jared Schmidt

Jared Schmidt a vu sa sœur aînée triompher durant sa préparation pour la grande finale masculine et il tenait à l’imiter, moins d’une semaine après avoir raflé l’or à Val Thorens.

« J’ai vu sa victoire et ça m’a donné un peu plus d’énergie ! C’est agréable pour les Schmidt de l’emporter un à la suite de l’autre. Quelle soirée ! Quelle course ! C’est merveilleux, c’est un rêve ! » a-t-il partagé au micro de la FIS.

Schmidt a effectué un dépassement en début de course et se trouvait en tête lorsqu’un accrochage est survenu entre le Suédois Erik Mobaerg et l’Allemand Tobias Mueller. Ils sont tout de même demeurés sur leurs skis et ont rallié l’arrivée.

Pendant ce temps, Schmidt a protégé son avance jusqu’à la toute fin et est monté sur la plus haute marche du podium à nouveau. Il s’agit de la quatrième médaille de sa carrière en Coupe du monde, sa deuxième d’or.

« J’ai gagné en confiance après ma victoire à Val Thorens. On se présente ici quelques jours plus tard et je me sens super bien, j’ai connu d’excellents départs », a ajouté Jared Schmidt après sa performance. Il aura remporté chacune de ses cinq courses mardi.

Cette deuxième victoire consécutive lui permet d’accentuer son avance au classement général de la Coupe du monde avec un total de 212 points. L’Autrichien Tristan Takats est son plus proche poursuivant à 126 points.

Le Canadien Reece Howden, vainqueur du globe de cristal l’an dernier, a obtenu l’argent, alors qu’Erik Mobaerg a reçu le bronze.

La prochaine Coupe du monde de ski cross aura lieu la semaine prochaine à Innichen, en Italie.