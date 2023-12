Seulement 9 centièmes de seconde ont privé le fondeur Antoine Cyr d’une place en demi-finale du sprint classique samedi, à Coupe du monde d’Östersund, en Suède.

luc turgeon Sportcom

Le Québécois a signé un temps de 3 min 11,73 s et a pris le troisième rang de sa vague des quarts de finale qui a été âprement disputée. Comme l’ont fait ses opposants norvégiens Ansgar Evensen et Haavard Solaas Taugboel, il a tendu une jambe à la ligne d’arrivée pour tenter de passer à la ronde suivante.

Au final, Evensen a eu le dessus, suivi de son compatriote, qui a fini 9 centièmes de seconde devant Cyr.

« En vague, c’est souvent la partie où j’excelle et où je peux tirer mon épingle du jeu. [Samedi], ç’a été bonne journée. La forme s’améliore, mais je reste un peu sur mon appétit », a partagé Antoine Cyr à Sportcom. Il pointe au 16e rang du classement final.

Le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo a gagné l’or devant Erik Valnes (+3,35 secondes), aussi de la Norvège. L’Américain James Clinton Schoonmaker (+4,8 secondes) a reçu la médaille de bronze.

Les deux skieurs les plus rapides de chaque vague des quarts de finale ont obtenu leur billet pour la manche suivante. Deux autres places sont ensuite offertes au repêchage des deux meilleurs chronos des athlètes non qualifiés. Cyr croyait bien qu’il se faufilerait, sauf que le Français Jules Chappaz et le Suédois Johan Haeggstroem l’ont devancé.

« J’avais le premier spot et tout le monde me disait que c’était réglé, que j’allais en demi-finale, alors c’est sûr que c’est décevant de ne pas y être arrivé. En Coupe du monde, les petites erreurs de positionnement coûtent cher, surtout en sprint », a ajouté celui qui s’était classé 25e des qualifications un peu plus tôt.

Il y a quand même beaucoup de positif à retenir ! Une telle performance en sprint, c’est un bon signe et c’est très encourageant, on voit que la forme est là ! Antoine Cyr

Aussi en action samedi, Léo Grandbois a conclu sa journée en 65e place lors des qualifications. De son côté, Katherine Stewart-Jones a pris le 34e rang de l’épreuve féminine et ne s’est pas qualifiée pour les manches éliminatoires.

Des épreuves de 10 km en style libre auront lieu dimanche, toujours à Östersund.