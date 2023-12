PHOTO FOURNIE PAR NORDIQ CANADA, VIA SPORTCOM

Les fondeurs canadiens ont conclu la Coupe du monde de Gällivare avec une neuvième place au relais 4x7,5 km, dimanche, en Suède.

Antoine Cyr et Olivier Léveillé ont fait équipe avec Graham Ritchie et Xavier McKeever lors de cette épreuve remportée par la formation norvégienne, menée par Paal Golberg, médaillé d’or du 10 km style libre 24 heures plus tôt.

Les Canadiens ont parcouru la distance en 1 h 13 min 42,8 s (+1 minute et 52,3 secondes). Ils bataillaient pour une place sur le podium pendant une bonne partie de la course. Ils ont finalement glissé au classement avec 10 kilomètres à faire.

Ce sont les Suédois qui ont décroché l’argent en terminant 17,4 secondes derrière les Norvégiens. Les Allemands ont fini troisièmes, à 38,1 secondes des vainqueurs.

Samedi, Antoine Cyr et Olivier Léveillé ont respectivement pris les 47e et 53e places du 10 km libre. Aussi de cette course, Léo Grandbois pointe au 63e échelon.

Les prochaines épreuves sont prévues dans quelques jours à Östersund, toujours en Suède.