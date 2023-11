PHOTO JOHN LOCHER, ASSOCIATED PRESS

(Beaver Creek) Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a survolé la première descente d’entraînement à la Coupe du monde de ski alpin masculin de Beaver Creek, au Colorado, mardi.

La Presse Canadienne

Kilde, le détenteur du petit globe de cristal dans la discipline la saison dernière, a complété le parcours en une minute et 39,68 secondes. Le skieur âgé de 31 ans a devancé le Français Cyprien Sarrazin par 29 centièmes de seconde, et l’Allemand Andreas Sander par 0,56.

Le Canadien Cameron Alexander s’est signalé en complétant le top 5, derrière l’Italien Mattia Casse. Alexander, qui a décroché le bronze en descente aux Championnats du monde de Courchevel-Méribel l’an dernier, a concédé 0,65 seconde au temps du Norvégien.

PHOTO JOHN LOCHER, ASSOCIATED PRESS Cameron Alexander

Ses compatriotes James Crawford, Jeffrey Read, Broderick Thompson, Brodie Seger, Riley Seger et Kyle Alexander ont fini 10e, 27e, 60e, 71e, 79e et 80e, dans l’ordre.

Deux autres descentes d’entraînement masculines se dérouleront mercredi et jeudi, avant la tenue de deux descentes, vendredi et samedi, et d’un super-G, dimanche.

Il s’agit de la première étape de la saison en Coupe du monde, puisque celle de Zermatt-Cervinia, en Suisse, prévue au début du mois a été annulée en raison des intempéries.