Les deux duos québécois présents au Trophée NHK, dernier Grand Prix de patinage artistique de la saison, ont décroché des septièmes places, samedi, à Osaka, au Japon. En couple, Kelly Ann Laurin et Loucas Éthier ont récolté 160,79 points, tandis qu’en danse sur glace, Marie-Jade Lauriault et Romain Le Gac ont conclu avec un pointage de 176,26.

Les Allemands Minerva Fabienne Hase et Nikita Volodin (202,51) ont dominé la compétition en couple, finissant devant les duos italiens formés de Lucrezia Beccari et Matteo Guarise (190,31) et de Rebecca Ghilardi et Filippo Ambrosini (186,47).

Septièmes au terme du programme court, Laurin et Éthier ont pris le sixième rang du programme libre de samedi.

« Ce n’était pas notre meilleur programme court, mais aujourd’hui [samedi], je me sentais bien et en confiance. C’était bien », a reconnu, de Saint-Jérôme.

Son partenaire originaire de Saint-Eustache était satisfait de finir la compétition sur une bonne note devant une foule enthousiaste.

« Ça a été toute une expérience et nous n’avions jamais vécu ça avant. Nous avons patiné pour nous même au programme libre et pour nous prouver que nous pouvions nous racheter. »

Plus tôt cette saison, le couple s’était classé cinquième au Grand Prix des Internationaux Patinage Canada disputé à Vancouver.

En danse sur glace, Marie-Jade Lauriault et Romain Le Gac ont conservé leur septième place après leur danse libre qui leur a permis d’amasser 104,91 points, bons pour un total de 176,26. Au sommet du classement, les Britanniques Lilah Fear et Lewis Gibson (215,19) ont réussi à détrôner les Italiens Charlene Guignard et Marco Fabbri (214,56) qui étaient provisoirement premiers après la danse rythmique.

PHOTO TOMOHIRO OHSUMI, ASSOCIATED PRESS Marie-Jade Lauriault et Romain Le Gac

« La foule était incroyable et même si ce n’était pas la performance que nous souhaitions, nous sommes heureux d’avoir profité du moment », a déclaré Lauriault.

La finale des Grands Prix s’amorcera le 7 décembre à Pékin et plusieurs Québécois seront présents. Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps patineront en couple, alors qu’en danse sur glace, le public chinois pourra voir à l’œuvre les duos de Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Soerensen et celui de Marjorie Lajoie et Zachary Lagha. Les Ontariens Piper Gilles et Paul Poirier seront également inscrits.