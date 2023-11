Katherine Stewart-Jones et Antoine Cyr ont connu des sorties semblables au 10 km classique départ individuel de la Coupe du monde de ski de fond de Ruka, alors qu’ils ont tous les deux terminé dans le Top-30, samedi, en Finlande.

Sportcom

Stewart-Jones a pris le 25e rang, alors que Cyr s’est classé 27e (+1 min 4, 5 s). Toujours à l’épreuve masculine, Olivier Léveillé (+1 min 15, 5 s) et Léo Grandbois (+1 min 23, 1 s) ont conclu en 40e et 65e places.

La fondeuse de Chelsea, en Outaouais, a accusé un retard de 1 min 29 s de la gagnante, la Suédoise Ebba Andersson. L’argent est allé à l’Américaine Rosie Brennan (+4,9 s) et le bronze à la Suédoise Frida Karlsson (+9,9 s).

« Je suis contente ! J’étais un peu stressée avant la course, car je ne me sentais pas super bien la fin de semaine passée lors d’une course en Suède. Aujourd’hui (samedi), je me sentais beaucoup mieux, j’avais plus d’énergie et j’ai vraiment bien skié. La forme s’en vient et j’ai encore plus hâte à demain », a déclaré Stewart-Jones.

Il y a un an, presque jour pour jour, au même endroit, elle s’était classée 24e au 10 kilomètres classique dans une course qui avait aussi été remportée par Andersson.

« Cette année, j’ai fait un peu plus d’entraînement avant Ruka et poussé un peu plus afin de garder la forme pendant la saison. Je suis contente que mon corps ait bien réagi, même s’il y a un petit peu de fatigue », a-t-elle poursuivi en entrevue avec Sportcom. « C’est un bon départ, mais j’espère avoir de meilleurs résultats pendant dans la saison. »

Antoine Cyr a tenu des propos semblables à ceux de sa coéquipière.

« C’est bon, même si c’est sûr que j’aurais voulu mieux que ça. C’est une bonne façon de briser la glace aux courses de distance. Il y a beaucoup de positif, c’était très serré et je ferai de petites modifications dans les prochaines semaines pour entrer dans le Top-20. »

Le Norvégien Martin Loewstroem Nyengent a été le plus rapide pour surprendre le favori de la foule et meilleur fondeur de la planète en style classique, le Finlandais Iivo Niskanen, qu’il a devancé par 2,9 secondes. Un autre Norvégien, Erik Valnes (+9,7 s), a complété le podium.

La saison 2023-2024 marque l’interdiction du fluor dans le fartage des skis des athlètes, sauf que les conditions finlandaises n’ont pas été un casse-tête pour les farteurs.

« On a eu de bons skis compétitifs hier et aujourd’hui. […] Ce sont dans les conditions plus difficiles que l’on va voir vraiment s’il y a une grosse différence, mais j’ai bon espoir. Mon travail, c’est de skier au meilleur de mes capacités et si le matériel suit, c’est tant mieux ! Et je ne suis pas inquiet », a ajouté l’athlète de Gatineau.

Dans une saison sans Championnats du monde, il visera de bons résultats au Tour de ski et aux courses de la Coupe du monde de Canmore, en Alberta.

À la troisième Coupe du monde de sa carrière, Léo Granbois a mentionné que les deux derniers kilomètres du parcours ont fait mal parce qu’il a été pris de crampes musculaires.

« C’est un parcours qui est vraiment difficile avec de bonnes côtes. Si tu n’es pas capable de skier efficacement, tu perds une seconde et c’est deux positions. C’est tellement serré, mais je reste motivé pour la suite, j’ai toujours aussi faim et je ne suis pas inquiet », a souligné le fondeur de 24 ans.

Deux courses de 20 km style libre en départ groupé seront au programme de la dernière journée de compétition, dimanche, à Ruka.