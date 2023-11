(Montréal) Sixième au 500 m, Laurent Dubreuil (35,06 s) a obtenu le meilleur résultat canadien du jour à la Coupe du monde de patinage de vitesse de Pékin, vendredi, en Chine. Un résultat en deçà de ses attentes, contrairement à David La Rue, qui a pris le huitième rang du 1500 m.

La semaine dernière, à l’étape d’Obihiro, au Japon, Dubreuil avait obtenu des sixième et septième places au 500 m.

« C’est un peu à l’image de la semaine passée… une course qui me laisse sur ma faim. Ce n’est pas dramatique. Je suis à 6 centièmes de seconde du podium, mais j’aimerais mieux être sur le podium. Mon dos allait bien cette semaine et je ne suis plus blessé. Il est encore raide, mais ça ne limite pas mes mouvements et mon explosivité, mais c’est techniquement que je n’ai pas bien exécuté les choses », a commenté le Lévisien, ajoutant que son exécution constitue habituellement sa force.

L’athlète de 31 ans précise qu’il s’est relevé trop tôt dans son ouverture où il était jumelé au Japonais Yuma Murakami (34,82 s), éventuel deuxième et plus rapide du jour à ce premier 100 m. L’or est allé à son compatriote Wataru Morishige (34,72 s) et le bronze au Coréen Junho Kim (35,00 s).

Dubreuil avoue qu’il a eu de la difficulté à rester concentré lorsqu’il a vu l’écart qui le séparait de Murakami dans le premier droit.

« Au classement général (du 500 m), je suis quatrième. Ce n’est pas la fin du monde. Ce n’est pas gênant et ça démontre à quel point j’ai été bon dans les dernières années et que j’ai eu des résultats exceptionnels. C’est pour ça que je trouve ça mauvais d’être quatrième. Ma fille Rose me dit : « Papa, tu ne gagnes jamais de médailles, ça ne va pas bien. » Mais je lui dis que le sport de haut niveau ce n’est pas facile et qu’il faut recommencer chaque année. Il m’en manque juste un peu », a conclu celui qui visera un temps dans les 34 secondes au 500 m de samedi.

David La Rue (1 min 46,29 s) a de son côté connu une belle sortie au 1500 m en terminant au huitième rang, à 1,49 s du gagnant, le champion olympique en titre, le Néerlandais Kjeld Nuis (1 min 44,80 s). Petit à petit, il continue à se rapprocher du top 5.

« Je suis satisfait de la course que j’ai faite aujourd’hui. Je travaille avec mon entraîneur Muncef Ouardi pour améliorer l’aspect tactique de ma course et je vois vraiment une grosse amélioration de course en course. C’est un de mes meilleurs résultats et je ne me sens pas encore à mon sommet de forme, donc c’est de bon augure pour le reste de la saison », a soutenu celui qui s’était classé 14e à cette distance une semaine plus tôt, au Japon.

Antoine Gélinas-Beaulieu (1 min 47,27 s) a pour sa part conclu en 14e place.

Aussi en action vendredi, Valérie Maltais (1 min 58,18 s) s’est classée 12e au 1500 m, un rang et 4 centièmes de seconde derrière sa compatriote Ivanie Blondin.

« Je suis quand même contente de ma course. Je travaille beaucoup de choses pour m’améliorer au 1500 m, alors c’est vraiment positif. J’ai fait quelques erreurs, surtout au départ et mon tracé à la fin qui n’a pas été très efficace dans ma dernière entrée de virage. […] Je sens que j’ai des choses à travailler et je vois la possibilité de faire de meilleures courses, donc j’ai juste hâte à la prochaine », a analysé la patineuse de La Baie.

Dans le groupe B de cette même distance, Béatrice Lamarche (2 min 2,95 s) a pris le 13e rang.

L’action reprendra samedi à l’Anneau national de patinage de vitesse de Pékin.