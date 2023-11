Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps (au centre)

Une autre médaille d’or pour Stellato-Dudek et Deschamps

Après avoir remporté la médaille d’or grâce à des records personnels au Grand Prix Skate Canada, à Vancouver, il y a deux semaines, Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps ont poursuivi leur lancée au Grand Prix de Chongqinq, en Chine, samedi, en montant une fois de plus sur la première marche du podium.

louis-michel lelievre Sportcom

Le duo canadien était déjà bien installé en tête vendredi après le programme court où il a obtenu une note de 70,39. Les choses se sont poursuivies de belle façon pour Stellato-Dudek et Deschamps samedi lors du programme libre où leurs 131,09 points les ont assurés de la médaille d’or avec un total de 201,48.

« Ç’a été une longue bataille dans les dernières semaines et nous sommes fiers du travail accompli », a d’abord lancé Maxime Deschamps.

« Ç’a été un énorme marathon de compétitions, mais aussi de voyagement dans les derniers temps. Nous sommes très heureux parce que nous avons pu tester nos limites physiques et mentales. Tout s’est bien déroulé, donc c’est une belle victoire et maintenant, on peut se reposer », a ajouté Deanna Stellato-Dudek.

Les Canadiens ont été accompagnés sur le podium par les Italiens Rebecca Ghilardi et Filippo Ambrosini (191,00 points) ainsi que par les Chinois Cheng Peng et Lei Wang (178,06 points).

De leur côté, les danseurs sur glace Marjorie Lajoie et Zachary Lagha sont une fois de plus montés sur la deuxième marche du podium, eux qui avaient aussi remporté une médaille d’argent au Grand Prix Skate America, à Allen, au Texas, plus tôt cette saison.

Les deux Québécois ont connu une excellente journée vendredi, se retrouvant provisoirement au premier rang après la danse rythmique, 0,98 point devant leurs compatriotes Piper Gilles et Paul Poirier.

Ces derniers, champions à Vancouver deux semaines plus tôt ont mis toute la gomme samedi lors de la danse libre pour être en mesure de devancer Lajoie et Lagha, qui terminent deuxièmes avec un total de 206,02 points contre 207,83 pour le duo Gilles-Poirier.

« Ç’a été une très belle fin de semaine pour nous deux. Nous sommes extrêmement fiers de notre performance en danse rythmique. La danse libre a représenté un plus grand défi pour nous, mais je crois que nous avons très bien géré le tout », a indiqué Lajoie.

Les Américains Caroline Green et Michael Parsons ont complété le podium en vertu de leurs 189,33 points.

Avec leurs deux médailles d’argent jusqu’à présent cette saison, les Québécois sont en excellente posture pour obtenir leur billet pour la finale des Grands Prix, prévue à Pékin, en Chine, du 7 au 10 décembre.

« Nous devons modifier quelques petits aspects de nos routines. Nous allons nous entraîner fort, mais avant tout, on veut profiter des quelques jours de congé. Nous sommes très excités à l’idée de participer à la finale des Grands Prix et d’avoir l’occasion de patiner une fois de plus en Chine », a conclu Lagha.