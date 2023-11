(Laval) Le Canada a conclu les Championnats des quatre continents de patinage de vitesse courte piste avec une récolte de 11 médailles, dont quatre d’or.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Les équipes de relais ont sonné la charge lors de la deuxième journée de l’évènement, dimanche à la Place Bell, tandis que le Montréalais William Dandjinou a profité d’une pénalité contre son compatriote Steven Dubois pour gagner l’or à l’épreuve de 1000 mètres.

Globalement, l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne, Sébastien Cros, a tiré un bilan positif de l’évènement, qui regroupait des athlètes des Amériques, de l’Afrique, de l’Asie et de l’Océanie.

« Le nombre de médailles, c’est satisfaisant, a dit Cros. Mais c’est surtout d’avoir vu ceux qui ont continué après les deux étapes de la Coupe du monde, avec les performances, avec la bonne attitude – de vouloir aller chercher des victoires.

« C’est ce que je retiens et c’est ce que nous voulons : de l’agressivité et de la combativité. »

L’équipe canadienne avait amassé cinq médailles, puis sept médailles lors des deux étapes de la Coupe du monde présentées à Montréal lors des deux week-ends précédents.

Deux relais en or

Lors de la finale A du relais 2000 mètres mixte, Florence Brunelle, Courtney Sarault, Jordan Pierre-Gilles et Dubois ont triomphé devant les équipes américaine et chinoise.

Le Canada n’était pas monté sur le podium lors de cette épreuve durant les deux récentes étapes de la Coupe du monde à Montréal.

« Le potentiel, nous l’avons, a rappelé Cros. Nous faisons souvent des erreurs parce que nous voulons trop bien faire.

« Ça fait plaisir comme résultat. Ça va permettre d’être plus relâché dans les prochaines courses et d’exprimer ce dont nous sommes capables de faire. »

Durant la finale, Brunelle, de Trois-Rivières, a chuté alors qu’elle se préparait à prendre un relais. Sarault, de Moncton, a réagi à temps pour permettre au Canada de rester dans le coup.

« Nous blaguions après la course en disant que c’était étonnant que mon cerveau ait réagi, a raconté Sarault en riant. Parfois, je vais être distraite. Cette fois-ci, c’est comme si j’avais vu la chute et que mon cerveau s’était activé en me disant : bouge ! »

L’équipe canadienne composée de Danaé Blais, Cynthia Mascitto, Brunelle et Sarault a ensuite remporté l’or au relais 3000 mètres féminin.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Danaé Blais (13), Florence Brunelle (77) et Courtney Sarault

Sarault a réussi le dépassement clé pour passer en tête avec quatre tours à faire en finale A, puis Blais, de Châteauguay, a résisté aux derniers assauts de l’équipe sud-coréenne. Le Kazakhstan a complété le podium.

Mascitto, de Laval, portait les couleurs du Canada après six saisons sur le circuit de la Coupe du monde avec l’équipe italienne. Elle devait participer au 1500 mètres, samedi, mais elle a dû se contenter d’une participation à la finale du relais féminin puisqu’elle était aux prises avec une pneumonie depuis quelques jours.

« En regardant les circonstances, je suis super contente de cette médaille d’or, a reconnu Mascitto. Je suis super contente d’avoir pu faire ça avec ces filles-là. »

L’équipe masculine a été incapable de compléter le balayage canadien lors des relais. Dubois, Pierre-Gilles, Dandjinou et le Montréalais Jérôme Courtemanche ont dû se contenter du bronze au relais 5000 mètres.

Dandjinou luttait pour le premier rang avec le Sud-Coréen Park Jiwon avec deux tours à faire quand il a légèrement perdu l’équilibre. Cela a ouvert la porte à l’équipe chinoise, qui a gagné l’argent derrière la Corée du Sud.

« J’ai glissé un peu et ça a provoqué un petit contact, a expliqué Dandjinou. Si je l’avais laissé aller, j’aurais pu assurer la deuxième position. Ça fait partie du sport et c’est un petit apprentissage. »

Une médaille d’or « usurpée »

Plus tôt dans la journée, Dandjinou a terminé la finale A au 1000 mètres masculin derrière Dubois. Cependant, l’arbitre a jugé que Dubois avait bousculé illégalement un rival durant la course et il a été pénalisé.

La victoire est donc allée à Dandjinou. Park a obtenu l’argent et le Japonais Yui Matsubayashi, le bronze.

« Je me sens un peu usurpateur, parce que je sais que Steven a été le meilleur patineur dans cette course, a souligné Dandjinou. Une médaille d’or, c’est toujours bien et je ne crache pas là-dessus, mais dans mon cœur, c’est une médaille d’argent. »

« Je pense que la disqualification de Steven n’était pas 100 % justifiée, mais ça fait partie du courte piste. Je sais qu’il n’est pas amer et il m’a félicité, mais c’est dommage pour lui. Nous allons apprendre tous les deux de cette course. »

La veille, Dubois, de Lachenaie, avait gagné au 500 mètres, devant Pierre-Gilles, de Sherbrooke. Dubois avait aussi obtenu l’argent au 1500 mètres.

Courtemanche, qui participait à une première compétition internationale senior sanctionnée par l’ISU, a été pénalisé lors des demi-finales du 1000 mètres, dimanche.

Autre doublé chez les dames

Sarault et Blais ont réussi un deuxième doublé au cours du week-end. Elles ont terminé respectivement deuxième et troisième derrière l’Américaine Kristen Santos-Griswold lors de la finale A du 1000 mètres féminin.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Danaé Blais (13) et Courtney Sarault (2)

Les trois patineuses avaient terminé dans le même ordre samedi, au 1500 mètres.

Santos-Griswold a ainsi complété le balayage des trois épreuves féminines individuelles au cours du week-end.

En finale A du 1000 mètres, dimanche, Blais a devancé la Sud-Coréenne Lee Soyoun par 18 millièmes de seconde à la ligne d’arrivée pour obtenir sa deuxième médaille de bronze du week-end.

Brunelle a gagné la finale B pour s’adjuger le sixième rang cumulatif de l’épreuve.

Sarault était heureuse de son week-end, après avoir été incapable de monter sur le podium lors des distances individuelles lors des deux étapes de la Coupe du monde à Montréal.

« Dans l’ensemble, les choses se sont mieux déroulées que les deux week-ends précédents, a souligné Sarault. Habituellement, vous vous sentez moins en forme lors du troisième week-end alors que dans mon cas, j’ai le sentiment d’avoir enfin retrouvé mon rythme. Ça me donne de l’espoir pour les Coupes du monde à venir en Asie. »

De son côté, Blais a confirmé sa progression, après avoir gagné ses premières médailles individuelles en Coupe du monde le week-end dernier.

« Avec mes résultats du dernier week-end, je savais que je pouvais bien faire durant cet évènement, a dit Blais. Je suis très contente de mes médailles. »