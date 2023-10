Maxime Deschamps et Deanna Stellato-Dudek ont véritablement éclos sur la scène internationale la saison dernière et ils comptent bien poursuivre dans cette veine cette année. Le duo a d’ailleurs amorcé la nouvelle campagne en force, mettant la main sur la médaille d’or chez les couples au Grand prix Skate Canada disputé vendredi et samedi, à Vancouver.

louis-michel.lelievre@sportcom.ca Sportcom

Bien installé en tête après le programme court vendredi avec 6,42 points d’avance sur leurs plus proches rivaux, les Canadiens ont offert une performance encore plus dominante en fin de journée samedi pour assurer leur place sur la plus haute marche du podium. Stellato-Dudek et Deschamps ont reçu une note de 142,32 points pour le programme libre,

« Je suis très contente avec notre performance », a lancé, en français, Deanna Stellato-Dudek, quelques minutes après avoir été décorée d’or avec 214,64 points.

« On a battu nos records personnels aujourd’hui [samedi], donc nous sommes très heureux. Le travail à l’entraînement dans les dernières semaines a paru. La saison est encore jeune et on va continuer à s’améliorer », a ajouté Deschamps.

Le duo canadien avait également été médaillé d’or il y a quelques semaines aux Internationaux Classiques d’automne disputés à Montréal.

« Les médailles, ce sont des bonus. On veut s’améliorer chaque fois, c’est notre objectif principal pour la saison. Si on vise encore plus loin, on voudrait une médaille aux Championnats du monde, à Montréal. Ce serait vraiment la cerise sur le sundae », a indiqué Deschamps.

Les Hongrois Maria Pavlova et Alexei Sviatchenko terminent deuxièmes en vertu de leurs 187,78 points. Les Italiens Lucrezia Beccari et Matteo Guarise (181,42 points) se sont classés troisièmes.

Toujours chez les couples, les Québécois Kelly Ann Laurin et Loucas Éthier ont pris le cinquième rang (168,12 points). Ils étaient provisoirement en septième place après le programme court. Laurin et Éthier ont impressionné la foule à plusieurs reprises lors du programme libre alors que les cris et encouragements se sont fait entendre du début à la fin de leur routine.

« Ça a été une performance à la hauteur de nos attentes au programme libre. Nous sommes fiers de plusieurs aspects de notre routine. Nous sommes encore une équipe en développement et nous allons continuer à travailler fort pour nous améliorer », a mentionné Éthier.

En danse sur glace, la compétition a été l’affaire des Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier qui ont remporté la médaille d’or devant les Britanniques Lilah Fear et Lewis Gibson.

PHOTO ANNE-MARIE SORVIN, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Piper Gilles et Paul Poirier

Les Québécois Alicia Fabbri et Paul Ayer ont quant à eux pris le septième rang de la compétition avec 173,34 points.

« Nous connaissons tellement bien notre routine parce que nous la présentons depuis l’an dernier. Nous aimons la musique et nous sentons que cette routine nous permet de connecter ensemble au maximum. Paul revient d’une blessure et d’une opération, c’est un bon sentiment d’être de retour en compétition », s’est réjoui Fabbri.

Finalement, en action chez les femmes, Sarah-Maude Dupuis a terminé en 11e place (151,95 points), elle qui participait au tout premier Grand prix de sa carrière. C’est la Japonaise Kaori Sakamoto qui a remporté les grands honneurs devant la Sud-Coréenne Chaeyeon Kim et Rino Matsuike, elle aussi du Japon.

« J’ai fait un programme qui me satisfait en ce début de saison. J’ai voulu en profiter au maximum et vivre le moment présent. J’étais très calme au début du programme libre. Pour la suite, dans le meilleur des mondes, je continue de progresser tout au long de la saison pour me qualifier pour les Championnats du monde », a conclu Dupuis.