Pamela Ware et Mia Vallée

Le Canada a fini les compétitions de plongeon des Jeux panaméricains avec deux médailles d’argent, mercredi soir, à Santiago, au Chili. Nathan Zsombor-Murray s’est classé deuxième au 10 m masculin, tandis que Pamela Ware et Mia Vallée en ont fait de même au 3 m synchro féminin.

Sportcom

Dans une finale très relevée, Zsombor-Murray a occupé provisoirement le premier rang pendant quatre rondes. Avant son sixième et dernier passage à la tour, le plongeur de Pointe-Claire détenait une avance de 12,65 points sur le Mexicain Randal Willars. Zsombor-Murray a fini le concours en beauté avec une note de 78,40, bon pour un total de 476,15.

Quelques instants plus tard, Willars a joué son va-tout avec le plongeon au plus haut degré de difficulté de la compétition (4,1) et sa note de 94,30 lui a permis de coiffer le Canadien au fil d’arrivée avec un total de 479,40. Un autre Mexicain, Kenny Zamudio (451,60) a complété le trio des médaillés, tout juste devant le Canadien Rylan Wiens (449,15).

PHOTO RAUL ARBOLEDA, AGENCE FRANCE-PRESSE Nathan Zsombor-Murray

« C’est super proche à la fin et je ne peux arrêter d’être un petit peu déçu parce que c’était tellement serré. Je sais que je suis capable de faire un peu mieux à quelques plongeons. On n’a pas eu beaucoup de temps pour s’entraîner en prévision de cette compétition, alors dans les circonstances, c’est pas mal bon. Je ne me suis pas retenu. J’ai tout donné », a expliqué le médaillé d’argent à sa sortie du podium.

Plongeant avec un mélange de confiance et de nervosité en finale, Zsombor-Murray croit que la victoire s’est jouée à son cinquième plongeon où il a obtenu sa moins bonne note. « Avec plus de verticale et moins d’éclaboussures à l’entrée à l’eau, ç’aurait été l’or pour moi. »

Rylan Wiens avait lui aussi des sentiments partagés après l’épreuve.

« Une quatrième place, c’est toujours un peu difficile, mais je suis vraiment content de la façon dont je me suis battu. Ça ne fait que trois semaines que j’ai repris l’entraînement et j’ai hâte de voir ce qui m’attend pour le reste de la saison », a reconnu l’athlète de Saskatoon qui avait été tenu à l’écart de la tour depuis le mois de mai en raison d’une blessure au dos.

« Je ne savais pas si je viendrais ici ou à quoi ressemblerait ma progression, mais je voulais être ici, alors de finir avec une médaille d’argent et une quatrième place, je suis super content ! »

Rappelons que les Canadiens avaient été médaillés d’argent au 10 m synchro de dimanche dernier.

Spectaculaire remontée de Ware et Vallée

Pamela Ware et Mia Vallée ont réalisé une spectaculaire remontée pour conclure l’épreuve du 3 m synchro au deuxième rang (280,65). Après le troisième des cinq plongeons, elles étaient provisoirement sixièmes au classement, à 12 points du podium. Le duo canadien a toutefois réussi à renverser la vapeur aux deux derniers plongeons en récoltant les meilleures notes de ces rondes, ce qui leur a permis de devancer de les Américaines Hailey Hernandez et Jordan Skilken (279,06) de 1,59 point.

Les Mexicaine Arantxa Chavez et Paola Pineda (285,48) ont remporté la médaille d’or.

« C’est vraiment difficile de revenir mentalement après avoir manqué un plongeon, alors je suis vraiment fière de nous ! » a reconnu Ware. « Les deux derniers plongeons, je pense que ce sont les meilleurs deux derniers que nous avons faits en compétition. Je n’étais pas stressée et je savais que nous pouvions revenir avec ces deux plongeons qui sont vraiment bons. Et c’est pour ça qu’on les garde à la fin. »

Déjà double médaillée d’or, au 1 m et 3 m, la Québécoise avoue qu’elle ne pensait pas trop à la médaille d’or qui lui aurait permis de connaître un séjour parfait à Santiago.

« Nous sommes contentes et un peu déçues en même temps, car c’est à cause de notre troisième plongeon qu’on a perdu la médaille d’or », a poursuivi Ware, ajoutant que le point fort de leur concours a été leur synchronisme.

Mia Vallée a souligné se sentir plus en confiance en compagnie de sa coéquipière que la veille, à l’épreuve individuelle.

« C’est ma deuxième médaille d’argent à ces Jeux et c’est juste une sensation incroyable après une année où je n’ai pas performé de mon mieux », a reconnu Vallée, aussi décorée d’argent au 1 m.

L’équipe canadienne de plongeon conclut son séjour aux Jeux panaméricains avec un total de huit médailles : deux d’or, cinq d’argent et une de bronze.