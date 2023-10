Pamela Ware a décroché une deuxième médaille d’or à Santiago, cette fois au tremplin de 3 m. L’athlète de Greenfield Park a été première au classement provisoire de chacun des cinq tours.

info@sportcom.ca Sportcom

« J’ai vu les pointages avant le dernier plongeon et je savais que moins de 3 points nous séparaient (de la Mexicaine Arantxa Chavez). Quand je suis entrée dans l’eau à mon dernier plongeon, je pensais que j’avais un peu dépassé la verticale, mais finalement, quand je suis sortie de l’eau, tout le monde criait fort. J’ai entendu les notes et j’étais vraiment contente », a reconnu l’athlète de 30 ans, dont le dernier saut a été son meilleur du concours avec 72,00 points.

Mia Vallée s’est classée au sixième rang.

Mercredi, au dernier jour des compétitions de plongeon, Ware et Vallée feront équipe au 3 m synchro. Ware pourrait connaître un séjour parfait dans la capitale chilienne si elle monte sur la première marche du podium pour une troisième fois.

Aviron

Le huit de pointe féminin est au programme des Jeux panaméricains pour la toute première fois de l’histoire et c’est l’équipe canadienne qui a eu l’honneur mardi de remporter la toute première médaille d’or de cette épreuve aux Jeux.

La Québécoise Alizée Brien et ses coéquipières Kristen Kit, Leia Till, Abby Dent, Shaye De Paiva, Abby Speirs, Parker Illingworth, Olivia McMurray et Kendra Hartley ont devancé les Américains par 3,47 secondes. Les Chiliennes sont montées sur la troisième marche du podium.

Brien sera de retour en action mercredi en compagnie de Shaye De Paiva dans la finale de deux de couple.

Racquetball

Samuel Murray et son coéquipier Coby Iwaasa ont mis la main sur la médaille d’argent du double masculin, mardi.

Quelques malencontreux échanges ont fait pencher la balance vers les Mexicains Rodrigo Montoya et Javier Mar en grande finale, eux qui ont défendu leur titre des Jeux panaméricains acquis à Lima, en 2019.

Murray et Iwaasa ont remporté la première manche 11-6, puis leurs adversaires ont répliqué en se sauvant avec la suivante 11-7. Les deux dernières manches ont été particulièrement serrées et se sont conclues au compte de 12-10, privant les Canadiens de la médaille d’or. Tout semblait sourire aux représentants du Mexique à certains moments, alors que bon nombre de leurs coups ne laissaient aucune marge de manœuvre aux joueurs de l’unifolié.

« C’est du haut niveau. Je ne pense pas qu’on a mal joué ! Ils ont été clutch et ils ont bien joué au bon moment. C’est une équipe d’experts qui sont champions en titre. Ils ont risqué un peu plus que nous dans le match et ç’a payé », a commenté Samuel Murray après la rencontre.

L’entraîneur Michel Gagnon était fier de la prestation de ses protégés.

« Aujourd’hui, la différence n’était pas énorme. Un coup ou deux et tout pouvait virer de notre bord. Les gars étaient prêts, ils ont donné leur maximum et une médaille d’argent c’est super bon ! »

Samuel Murray et Coby Iwaasa boucleront les Jeux panaméricains mercredi au tournoi par équipe. Frédérique Lambert et Michèle Morissette seront-elles aussi en action.

Cyclisme sur piste

Emy Savard Sarah Orban et Jacklynn Boyle ont remporté la finale de la médaille de bronze du sprint par équipe alors qu’elles étaient opposées à la formation colombienne. Les Canadiennes ont stoppé le chronomètre à 49 110 s, soit un peu plus d’une demi-seconde plus rapide que leurs opposantes (49 670 s).

En grande finale, les Mexicaines ont devancé les Américaines.

Les Canadiens Tyler Rorke, Nicholas Wammes et James Hedgcock se sont imposés devant les Colombiens à la finale masculine pour la médaille d’or.

Natation

Mary-Sophie Harvey a poursuivi sa semaine de rêve aux Jeux panaméricains en ajoutant une médaille de bronze au relais 4x200m en compagnie notamment de Katerine Savard.

Les Canadiennes ont livré une chaude lutte aux Américaines et aux Brésiliennes durant les 800 m de la course. Les trois pays se sont échangé les devants dans les 400 premiers mètres avant que les Américaines ne réussissent à prendre une longueur d’avance à la mi-course.

« Ce n’était pas une épreuve facile en cette quatrième journée et nous l’avons toutes un petit peu ressenti, a reconnu Harvey. Nous avons quand même donné notre 100 % avec l’énergie que nous avions et il reste que nous avons fait une très bonne job en montant sur le podium. Chaque relais est monté sur le podium, alors c’est un gros point positif. »

Dernière relayeuse canadienne, Katerine Savard a tout donné pour tenter de devancer la Brésilienne Gabrielle Roncatto, mais en vain. Il s’agit de la cinquième médaille d’Harvey et de la quatrième de Savard depuis leur arrivée à Santiago.

« J’ai vu 600 m de la course et c’était super serré. Je pense que les quatre filles qui ont nagé, on peut en retirer du positif et des choses à apprendre de cette course-là », a déclaré Savard.

L’Ontarienne Julie Brousseau et la Néo-Brunswickoise Brooklyn Douthwright étaient les deux autres nageuses canadiennes en finale. Quelques minutes avant de prendre part au relais, Brousseau avait obtenu l’or au 400 m quatre nages individuel, ce qui a impressionné Savard.

« Il y avait Julie et une fille du Brésil qui ont nagé le 400 m et quand elles sont arrivées dans la chambre d’appel pour le relais toutes les filles nous les avons applaudies, alors c’était vraiment un beau moment. J’espère qu’elles vont s’en souvenir longtemps, car ce qu’elles ont fait, c’est vraiment exceptionnel. »

Quant à Édouard Fullum-Huot, il a nagé en finale B du 50 m libre. Le Montréalais de 20 ans s’est démarqué lors de cette course en terminant au premier rang grâce à son chrono de 22,45 s.

Les dernières épreuves de natation seront disputées mercredi. Harvey sera du 200 m quatre nages et du relais 4x100 m quatre nages.

Boxe

Tammara Thibeault a poursuivi sa quête de médaille d’or aux Jeux panaméricains en l’emportant par décision unanime des juges en quart de finale du tableau des 75 kg contre la Vénézuélienne Maryelis Yriza.

Tous les juges ont remis des cartes identiques de 30-27 en faveur de la Québécoise qui sera de retour en action jeudi en demi-finales. Une victoire jeudi assurerait à Thibeault une qualification olympique pour les Jeux de Paris.

De son côté, le Montréalais Jérôme Feujio s’est incliné en quart de finale des plus de 92 kg face au Cubain Fernando Arzola par décision unanime.

Handball

L’équipe canadienne féminine de handball a perdu son premier match du tournoi.

23-14 contre la formation chilienne. Dans la défaite, Myriam Laplante et Laurie Lacasse ont toutes les deux marqué trois buts.

« C’est une déception, car nous pensions être en mesure de mieux rivaliser contre elles », a reconnu Vassilia Gagnon, capitaine de l’équipe canadienne. « Notre départ de match a été lent et la foule en a déstabilisé certaines. Ce n’est donc pas le résultat espéré, mais nous allons tourner la page pour le prochain match. On veut rebondir ! »

Le Canada affrontera Porto Rico mercredi.