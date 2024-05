(Montréal) Mazlum Akdeniz voulait stopper l’Argentin Sebastian Ezequiel Aguirre au « sixième ou septième round » au Cabaret du Casino de Montréal, jeudi. Il n’a pas réussi son pari, mais il faut dire à sa défense, Aguirre n’est pas venu pour livrer la performance de sa vie.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Akdeniz (20-0, 8 K.-O.) a conservé sa fiche parfaite grâce à une victoire par décision unanime –– trois cartes de 99-90 — mais il a aussi paru brouillon par moment.

Narquois tout au long du combat, Akdeniz a parfois semblé plus concentré à faire le pitre qu’à appliquer le plan de match de son coin. À un certain moment, il s’est même adressé aux commentateurs aux abords du ring. Clairement, sa concentration n’a pas été entièrement tournée vers Aguirre (19-5, 12 K. -O.) pendant cet affrontement.

Le super-léger de Longueuil a pourtant bien amorcé le combat, lançant les coups les plus précis et les plus puissants. Pendant ce temps, Aguirre a encaissé et lancé des attaques sans mordant, la plupart hors cible.

Akdeniz a connu une excellente première moitié de combat. Au cinquième, il a demandé – avec raison – à son adversaire d’en faire davantage. L’Argentin s’est bien gardé d’embarquer dans son jeu.

Les trois rounds suivants ont été les moins bons du Québécois, comme s’il s’était abaissé au niveau de son adversaire. Perdant patience au huitième, il a même donné un très évident coup de tête à son adversaire. L’arbitre Alain Villeneuve n’a pas hésité et l’a immédiatement sanctionné.

Akdeniz a cependant terminé le combat en force. Au neuvième, il a solidement touché Aguirre en combinaison à la tête. Au 10e, c’est un puissant uppercut du gauche qui a atteint la cible.

Cette performance offrira peut-être à Akdeniz le coup de fil tant souhaité pour un combat de championnat du monde. Mais son entraîneur Moe Latif aura une belle liste d’éléments à lui faire travailler.

Clavel haut la main

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Kim Clavel

Kim Clavel (19-2, 3 K. -0.) ne pouvait pas se permettre de laisser le moindre espoir à Katherine Renee Lindenmuth (6-3, 2 K. -O.) de croire qu’elle était une boxeuse de même calibre. La protégée de Danielle Bouchard peut dire mission accomplie.

Clavel a été de loin la meilleure boxeuse dans le ring et a signé une victoire par décision unanime, obtenant des pointages de 97-93, 98-92 et 99-91.

L’ex-championne des mi-mouches a lancé les hostilités de façon dynamique. Plusieurs de ses coups en puissance ont touché la cible, mais Lindenmuth a su naviguer autour de ces attaques, en lançant quelques bonnes également.

Lindenmuth a un style qui a plu à la foule du Cabaret du Casino, se lançant constamment vers l’avant. Mais cela est venu avec un coût : elle a souvent été touchée par la main arrière de Clavel, dont les combinaisons ont semblé atteindre la cible plus souvent qu’autrement.

L’Américaine a connu ses meilleurs moments au quatrième assaut. Elle a lancé le round sur les chapeaux de roue et n’a pas relâché la cadence, touchant Clavel avec quelques bonnes combinaisons.

Clavel est toutefois revenue en force au cinquième : deux crochets, un de la gauche et un autre de la droite, ont solidement touché le visage de Lindenmuth lors de deux attaques distinctes.

Le reste de l’affrontement a été l’affaire de Clavel. L’expérience et le niveau de boxe de la Québécoise lui ont permis de clairement se détacher de son adversaire, qui ne semblait plus avoir à la fois les ressources et les réponses pour répondre à ce que Clavel lui a lancé.

Les deux boxeuses ont offert un excellent 10e round. Lindenmuth savait sûrement qu’elle avait besoin d’un K.-O. pour l’emporter, mais Clavel, qui n’avait pas besoin d’échanger coup pour coup avec son adversaire, en a profité pour montrer qu’elle était la meilleure boxeuse sur le ring.

Winner gagnant

Winner Bondo (1-0) a réussi ses débuts professionnels en l’emportant par décision unanime face au Bulgare Todor Petrov (0-2). Le poids léger montréalais a contrôlé ce combat du début à la fin, son adversaire ne se concentrant qu’à tourner en rond autour de lui la plupart du temps. Petrov a visité le plancher au premier round après une gauche au corps. Il prétend avoir glissé sur le canevas ; il pourrait bien avoir raison. Quoi qu’il en soit il n’a rien fait qui vaille et les trois juges ont remis des cartes de 40-35.

Dans un combat excitant, Theo Owusu (4-0-1, 2 K.-O.) est demeuré invaincu chez les professionnels en battant Zacharie Loiseau (3-1-1, 2 K.-O.) par décision unanime. Les deux super-légers montréalais étaient nez à nez dans les deux ou trois premiers rounds, mais Owusu s’est détaché en deuxième moitié de combat, obtenant la faveur de deux juges 59-55 et 58-56 de la part du troisième.

Finalement, le combat entre Stéphane Fondjo (12-1, 9 K.-O.) et John Akurugo (18-7, 17 K.-O.) chez les super-moyens a été annulé. Les deux boxeurs avaient fait le poids, mais c’est rendu à l’examen médical que les choses se sont gâtées pour le Ghanéen Akurugo.

La pression sanguine d’Akurugo était trop élevée pour une deuxième journée consécutive, amenant le médecin en chef de la Régie des alcools, des courses et des jeux à annuler l’affrontement.

Fondjo, originaire du Cameroun, est un boxeur de l’écurie Lee Baxter, de Toronto.