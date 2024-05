(Toronto) Les trois Québécois au 100 m libre ont mordu la poussière dans la finale plus rapide de l’histoire de la natation canadienne, jeudi soir, aux Essais olympiques de Toronto.

En terminant cinquième, Édouard Fullum-Huot est venu le plus près de décrocher un sésame olympique. Troisième au virage, il n’a pas été en mesure de résister au retour de deux rivaux.

« Je n’ai pas réussi à le ramener », a regretté le Montréalais de 21 ans, le visage noir et à court de mots pour exprimer sa déception.

Son chrono de 49,06 s est néanmoins un record personnel pour le représentant des Gators de l’Université de la Floride, qui a participé à ses premiers championnats nationaux de la NCAA. Les Essais représentaient sa première compétition en bassin de 50 mètres cette année. « Je m’étais entraîné en 50 », a précisé celui qui a pris part au relais aux Mondiaux de 2023.

Il n’est pas dit que le directeur haute performance John Atkinson ne recourra pas à ses services pour Paris. Sa présence permettrait de reposer en préliminaires un coéquipier dont l’horaire est chargé.

Pour l’heure, Fullum-Huot veut se « reprendre » au 50 mètres samedi.

Son coéquipier floridien Josh Liendo, vainqueur en 47,55, prévoyait aller lui remonter le moral.

« C’est dur, mais il lui reste encore le 50 mètres, a rappelé le Torontois de 21 ans. Évidemment, c’est dommage, mais il ne doit pas se laisser abattre. Ce n’est pas fini pour lui. Il ne devrait pas être triste. »

Auteur du deuxième chrono canadien le plus rapide de l’histoire, Liendo a tiré les autres vers le haut. Le vétéran Yuri Kisil a terminé deuxième en 48,19 s, suivi par un dixième du polyvalent Finlay Knox. Javier Acevedo, un autre athlète d’expérience, a complété le quatuor avec un temps de 48,58 s. Pour la première fois, les quatre premiers sont passés sous les 49 s.

Liendo envisage la suite avec appétit, lui qui s’était classé quatrième aux JO de Tokyo dans un relais mené par le vieux Brent Hayden, toujours détenteur de la marque nationale dans l’épreuve-reine (47,27 s en 2009). Aux Mondiaux de 2023, les Canadiens ont terminé cinquièmes.

« On a presque eu trois gars dans les 47, a noté le vice-champion mondial du 100 papillon. Yuri était proche, Finlay était proche. C’est super. Je suis persuadé qu’on poursuivra sur ce momentum en s’en allant vers Paris. L’an dernier, on ne pensait même pas pouvoir finir cinquièmes. On était dans la bataille pour la deuxième place à un certain moment de la course. Je suis excité. »

Après sa médaille d’argent de la veille au 200 m libre, Patrick Hussey (Pointe-Claire) n’a pas été en mesure de répéter l’exploit dans une épreuve qu’il apprend encore à maîtriser, se classant septième en 49,32, une amélioration de trois quarts de seconde.

PHOTO YANNICK LÉGARÉ, FÉDÉRATION DE NATATION DU QUÉBEC Antoine Sauvé et Javier Acevedo.

De son côté, le jeune Antoine Sauvé (CAMO), à quatre centièmes de la quatrième position au 200, a cette fois dû se contenter du 10e et dernier rang de la finale (49,66).

Autre victoire, petite déception pour Rivard

PHOTO YANNICK LÉGARÉ, FÉDÉRATION DE NATATION DU QUÉBEC Aurélie Rivard en entrevue avec la nageuse olympique Sandrine Mainville.

Libérée d’un poids après avoir dévoilé l’étendue de son mal-être à la suite de son 400 m libre la veille, Aurélie Rivard a ajouté une autre épreuve à son programme pour les Jeux paralympiques avec une victoire au 100 m libre.

La double championne paralympique en titre regrettait cependant de ne pas être passée sous la minute comme en matinée, se contentant d’un temps de 1 min 00,19 s en finale.

« J’aurais aimé nager plus vite que ce matin, a admis l’athlète de 28 ans. C’est pour ça que je me préparais ce soir. J’ai vraiment manqué de jus. Je vais voir ce qui s’est passé. J’aime mieux faire une erreur ici que dans trois mois à Paris. »

Impressionnante remontée de Barbeau

Timothé Barbeau (Neptune Natation) ne s’est peut-être pas qualifié pour les JO, mais il a réussi une course du tonnerre pour décrocher la victoire au 800 m libre. Le Montréalais de 18 ans a remonté Eric Brown, de Pointe-Claire, dans la dernière longueur pour signer un record personnel de 8 min 00,61 s.

« Je ne savais pas que c’était possible, mais je voyais qu’Eric Brown avait de la misère et j’en ai vraiment profité pour tout donner », a relaté Barbeau, qui a raté le standard olympique par moins de neuf secondes. « C’est un des meilleurs finishs que j’ai eus. ».

Le protégé de l’entraîneuse Christèle Roy-Lécuyer à l’académie des Carabins ne s’était pas fixé de plan. « Au début, je me suis dit : je vais suivre le pack. Quand Eric a pris l’avance, je suis allé avec lui, mais je ne m’attendais pas à le battre à la fin. Ça a été une surprise. »

Après un début de semaine « un peu bof », Barbeau a refait le plein de confiance en prévision du 1500 m dimanche.

Masse poursuit sa remontée

Kylie Masse a confirmé son retour en excellente forme en s’approchant de son propre record national au 200 dos, ce qui lui avait valu l’argent à Tokyo. À Paris, la quadruple médaillée olympique sera accompagnée de la jeune Regan Rathwell, d’Ottawa, qui revient de deux opérations aux épaules.