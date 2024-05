(Louisville) Tiger Woods estime qu’il lui a fallu trois trous pour retrouver le « flux compétitif » d’un tournoi de golf, jeudi à Valhalla.

Will Graves Associated Press

Il faudra peut-être plus que des vibrations familières pour que Woods reste dans les parages pour le week-end du Championnat de la PGA. Comme des oiselets. Peut-être beaucoup d’oiselets.

Le golfeur de 48 ans a travaillé d’arrache-pied lors de la ronde initiale pour finalement ramener une carte de 72, un coup au-dessus de la normale, bien loin de la performance record de Xander Schauffele, le leader provisoire.

Pour Woods, il s’agissait aussi d’une dixième ronde de suite à l’un des quatre tournois majeurs où il a été incapable de jouer sous la normale, soit depuis le Championnat de la PGA de 2022.

Le problème cette fois-ci n’était pas sa santé ou le tracé sinueux et parfois vallonné du parcours niché dans la banlieue est de Louisville. C’était la rouille.

Woods a claqué la balle aussi loin que ses partenaires de jeu Keegan Bradley et Adam Scott. Il s’est sorti du pétrin à quelques reprises. Il s’est donné une série de chances d’oiselets, en particulier sur le deuxième neuf. Il n’en a tout simplement pas réussi assez.

Pour ne rien arranger, son doigté l’a abandonné sur le tard. Woods a eu besoin de trois roulés sur une distance de 39 pieds au huitième trou, une normale 3 (son 17e trou de la journée). Il a connu un sort identique, cette fois d’une distance de 34 pieds, sur le neuvième trou, une normale 4.

« Je n’ai pas été très bon », a analysé Woods. « Mauvaise vitesse sur le huitième vert ; j’ai envoyé la balle au-delà du trou. Et au neuvième, je suis resté à court. J’ai tapé la balle sur le talon et j’ai bloqué mon élan sur le deuxième (roulé). Donc, je n’ai pas été très bon sur les deux derniers trous. »

C’est tout simplement la situation dans laquelle se trouve Woods à ce stade de sa carrière. L’état de son corps rafistolé ne lui permet pas de jouer très souvent. Lorsqu’il se couche le soir, il se demande comment il se sentira au réveil.

« Chaque jour est un peu différent. Certains jours sont meilleurs que d’autres. C’est comme ça. »

Avec de la pluie qui est attendue vendredi, Valhalla devrait devenir un peu plus difficile. Un peu plus long. Un peu plus glissant, ce qui n’est pas particulièrement idéal pour quelqu’un dont la jambe droite a été reconstruite chirurgicalement.