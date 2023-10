(Montréal) Avant les courses de cette semaine à l’aréna Maurice-Richard, la Québécoise Danaé Blais n’était jamais montée sur le podium d’une épreuve individuelle en Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste. Il s’agit maintenant d’une histoire ancienne.

Tommy Thurber La Presse Canadienne

La Québécoise a participé à une deuxième cérémonie de remise de médailles en autant de jours, dimanche, enfilant la médaille d’argent au terme de l’épreuve de 1000 m.

Blais (1 : 31 471) a évité les embûches, devançant de justesse la Sud-Coréenne Park Jiyun (1 : 31 505) au fil d’arrivée. Également de la Corée du Sud, Seo Whimin (1 : 31 288) a triomphé.

C’est la première médaille de Blais sur cette distance en Coupe du monde. Elle avait terminé en troisième position de la finale B, la semaine dernière à Montréal. Samedi, elle a obtenu sa première médaille en carrière en étant décorée de bronze au 1500 m.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Danaé Blais (à gauche)

Rikki Doak (1 : 53 236) a quant à elle participé à la finale B, au cours de laquelle elle s’est contentée de la troisième et dernière place.

Claudia Gagnon a été pénalisée en demi-finale, de sorte qu’elle a été éliminée. Samedi, elle s’est classée en cinquième place du premier 1500 m.

Dubois en bronze

Le Québécois Steven Dubois a quant à lui décroché la médaille de bronze au 1500 m.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Steven Dubois

Longtemps deuxième, Dubois (2 : 20 575) a tenté une manœuvre de dépassement audacieuse aux dépens du Sud-Coréen Park Ji Won (2 : 20 406). L’autre patineur de la Corée du Sud, Kim Gun Woo (2 : 20 294), a profité de la légère perte d’équilibre de ses deux rivaux pour prendre l’avance et l’emporter.

Les officiels ont noté l’incident, mais ont décrété que la responsabilité était partagée entre Dubois et Won, confirmant les résultats.

Le Québécois Pascal Dion (2 : 20 731) était également en action, prenant la quatrième place au fil d’arrivée.

Après avoir enfilé sa première médaille d’or individuelle, samedi au 500 m, Jordan Pierre-Gilles a été éliminé en demi-finale du 1500 m. Il s’agit de la seule distance pour laquelle il n’est jamais monté sur le podium en Coupe du monde depuis le début de sa carrière.

Chez les femmes, Courtney Sarault (2 : 27 190) a été incapable de se hisser parmi le peloton de tête au cours d’une finale très relevée. Elle a terminé au septième et dernier rang. C’était la première épreuve individuelle sans représentant de l’unifolié sur le podium depuis le début de la fin de semaine.

Sarault avait mieux fait lors du premier 1500 m, alors qu’elle avait terminé au pied du podium, samedi.

La Belge Hanne Desmet (2 : 24 672), la Sud-Coréenne Kim Gilli (2 : 24 770) et l’Américaine Kristen Santos-Griswold (2 : 24 851) ont accaparé le podium. Il s’agit du même podium que la veille, avant que Desmet ne soit disqualifiée. La Belge avait également triomphé sur cette distance la semaine dernière.

Trois Canadiennes s’étaient qualifiées pour les demi-finales et elles ont toutes participé à la même vague. Sarault a avancé en finale principale en terminant troisième, tandis que Renée Steenge a été pénalisée et éliminée.

Florence Brunelle était également de la course après avoir remporté sa vague de repêchage en matinée. Elle a chuté durant cette demi-finale, et son chrono n’a pas été suffisant pour participer à la petite finale.

Florence et Steenge avaient pris les quatrième et cinquième échelons de la finale B du 500 m, la veille.

La finale du 1000 m masculin a été la seule à être disputée sans la présence d’un athlète représentant le Canada. Le Québécois Félix Pigeon, qui évolue sous la bannière de la Pologne, y participait. Il a chuté et écopé un carton jaune pour une manœuvre dangereuse.

William Dandjinou avait initialement accédé aux demi-finales en terminant au deuxième rang, mais les officiels ont sévi à ses dépens en vertu d’une manœuvre non permise aux dépens de son compatriote Maxime Laoun. Ce dernier, qui a chuté après un contact, a obtenu son laissez-passer.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE William Dandjinou (33), Maxime Laoun (7) et Félix Pigeon (132)

Il s’agit malgré tout d’une Coupe du monde satisfaisante pour Dandjinou, qui a remporté sa première médaille d’or individuelle, samedi au 1500 m. La semaine dernière, il avait été décoré de bronze au 1000 m.

Félix Roussel n’a pas été en mesure d’accéder aux demi-finales, écopant lui aussi une pénalité. Samedi, il avait pris le 16e rang au premier 1500 m.

En demi-finale, Laoun a été pénalisé, mettant un terme à une Coupe du monde difficile. Il avait chuté en demi-finale du 500 m, samedi.

Un relais en argent

Au terme d’un relais 3000 m rempli d’action et de chutes, Blais, Brunelle, Doak et Sarault ont été pénalisées à la suite d’un contact. Elles avaient triomphé la semaine dernière, alors que Steenge était du groupe à la place de Doak.

Chez les hommes, Dandjinou, Roussel, Pierre-Gilles et Dubois ont terminé deuxièmes. Les Canadiens ont remporté le relais la semaine dernière, et trois des six relais en Coupe du monde de la saison 2022-23.

Le Canada a donc terminé cette Coupe du monde avec sept médailles. C’est deux de plus que la semaine dernière, à l’aréna Maurice-Richard.

Les amateurs de courte piste pourront voir à nouveau leurs favoris en action la semaine prochaine, alors que le Championnat des quatre continents se déroulera à la Place Bell de Laval.