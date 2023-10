(Montréal) La relève canadienne semble assurée en patinage de vitesse courte piste, alors que William Dandjinou, Jordan Pierre-Gilles et Rikki Doak ont remporté une toute première médaille d’or individuelle en Coupe du monde, samedi à l’aréna Maurice-Richard.

Tommy Thurber La Presse Canadienne

La Québécoise Danaé Blais a quant à elle été décorée de bronze au 1500 mètres, montant sur un podium de la Coupe du monde pour une première fois.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Danaé Blais (à l’avant-plan)

Après avoir remporté sa première médaille individuelle au 1000 mètres, la semaine dernière à Montréal, Dandjinou (2 : 21, 780) a triomphé au 1500 m. Il a rapidement pris l’avance dans l’épreuve et n’a jamais été rejoint.

« C’est incroyable, a lancé Dandjinou. C’est devant ma famille et ma foule à Montréal. J’ai gagné devant des patineurs exceptionnels que j’ai regardés en grandissant. C’est un sentiment incroyable. Je ne pense pas que j’ai réalisé encore, on va laisser la poussière retomber. Mais il y a d’autres courses [dimanche]. »

Les Sud-Coréens Daeheon Hwang (2 : 21, 809) et Gun Woo Kim (2 : 21, 918) ont complété le podium.

Dandjinou s’était qualifié pour la dernière ronde en vertu d’un dépassement tardif en demi-finale aux dépens de son compatriote Pascal Dion, relégué du même coup en finale B.

Au cours de celle-ci, Dion (2 : 34, 940) a pris la cinquième place. Il avait été sacré vice-champion aux Mondiaux sur cette distance, l’année dernière.

Félix Roussel était le seul Canadien à prendre part au repêchage du 1500 m en matinée. Il a remporté les deux rondes pour obtenir son billet en vue des demi-finales, au cours desquelles il a dû se contenter de la cinquième place. Il a été éliminé.

Pierre-Gilles (40, 349) a ajouté à la récolte canadienne en finale du 500 m, profitant d’un accrochage devant lui pour filer vers la victoire.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Jordan Pierre-Gilles

« Ça ne peut pas être mieux que ça ! Devant ma famille et mes amis… L’extinction de voix le démontre, s’est exclamé Pierre-Gilles. C’était incroyable. Ça fait longtemps que j’attends ce moment-là, que je travaille fort pour ça. Le vivre ici devant mon monde, c’est incomparable comme sentiment. »

Également en lice, Steven Dubois menait lorsque le Chinois Liu Shaoang s’est porté à sa hauteur. Les deux hommes ont chuté, mettant du même coup un terme à leurs espoirs de médailles. Les Chinois Liu Shaolin (40, 420) et Lin Xiaojun (40, 580) en ont profité pour monter sur le podium.

« Je sais que, rendu en finale, tout le monde veut gagner. Et pour gagner, il faut prendre des risques, a déclaré Pierre-Gilles. Je savais qu’il y avait de bonnes chances de contacts. J’ai essayé de créer un petit espace pour empêcher les autres d’arriver trop rapidement, et ensuite, d’arriver avec beaucoup de vitesse en cas d’accrochage. Ça s’est vraiment passé comme je l’avais imaginé. »

En demi-finale, Maxime Laoun a perdu l’équilibre, de sorte qu’il n’a pas été en mesure de progresser jusqu’en finale A. Il devait participer à la petite finale, mais il n’a pas pris le départ en raison d’une blessure.

Les Canadiennes retrouvent leur aplomb

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Rikki Doak

La semaine dernière, les patineuses canadiennes n’avaient pas récolté la moindre médaille individuelle. Doak et Blais se sont assurées que l’histoire ne se répète pas en enfilant les médailles d’or au 500 m et de bronze au 1500 m, respectivement.

« Je suis vraiment contente, a lancé Doak. Quand j’ai gagné, j’ai regardé dans les estrades mes parents et mon frère. C’est 10 fois mieux de gagner avec la famille et les amis dans les estrades. »

Dans les deux cas, les Canadiennes ont profité de pénalités décernées à leurs adversaires pour améliorer leur sort.

Doak (42, 408) a initialement terminé au deuxième rang, mais la Néerlandaise Xandra Velzeboer, qui croyait bien être la gagnante, a été pénalisée, étant du même coup disqualifiée. La Néerlandaise Selma Poutsma (42, 734) et l’Italienne Martina Valcepina (45, 877) ont également obtenu des breloques.

« Quand ils ont annoncé la disqualification, je me suis dit : “ oh mon dieu, je viens de gagner l’or ”. Les deux patineuses étaient vraiment bonnes, donc j’étais juste contente d’être dans la course. »

Doak avait auparavant terminé au troisième rang sur cette distance à deux reprises en Coupe du monde. La semaine dernière, la Néo-Brunswickoise avait terminé au pied du podium.

Renée Steenge (44, 460) et Florence Brunelle (45, 443) n’ont pas réussi à faire leur place en finale principale. Elles ont pris les quatrième et cinquième échelons de la finale B.

Danaé Blais a quant à elle enfilé la médaille de bronze au terme de l’épreuve de 1500 m à laquelle participaient trois Canadiennes.

Blais (2 : 34 951), Courtney Sarault (2 : 35 352) et Claudia Gagnon (2 : 35 852) ont franchi le fil d’arrivée aux quatrième, cinquième et sixième rangs avant que les officiels décernent des pénalités. La Belge Hanne Desmet, qui avait initialement remporté la course, a écopé un carton jaune, glissant en dernière place.

« [Vendredi], ç’a été plus difficile pour les qualifications, a raconté Blais. Je ne me sentais pas vraiment au top de ma forme. Donc ça a été un bon défi de retrouver ma concentration. Et finalement, ç’a donné un bon résultat. Donc je suis vraiment contente, c’était une belle surprise pour moi. »

La Sud-Coréenne Gilli Kim (2 : 34, 558) et l’Américaine Kristen Santos-Griswold (2 : 34, 829) ont terminé devant la patineuse originaire de Châteauguay.

Sarault et Gagnon ont dû travailler dur pour se rendre en finale puisque seulement 32 millièmes de seconde ont séparé les deux Canadiennes et la Sud-Coréenne Soyoun Lee.

En fin de journée, les Canadiennes ont aisément remporté leur vague de demi-finale au relais 3000 m. Les hommes ont également accédé à la finale en terminant au deuxième échelon de la demi-finale.

Les activités se poursuivront dimanche avec le deuxième 1500 m, le 1000 m et les finales aux relais. Les 12 patineurs canadiens sont encore en lice. Gagnon sera la seule à passer par le repêchage, au 1500 m.

Le Canada est donc en bonne position pour faire mieux que sa récolte de cinq médailles, la semaine dernière au même endroit.

Le Championnat des quatre continents suivra, la semaine prochaine à la Place Bell de Laval.