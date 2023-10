(Montréal) Steven Dubois se retrouve en territoire inconnu en ce début de saison sur le circuit de la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste. Le patineur de Terrebonne et triple médaillé olympique a vécu une première, alors qu’il a été relégué au repêchage au 1000 mètres à l’aréna Maurice-Richard.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Patinant dans les deux épreuves de 1000 m de la journée — les distances doublées sont une nouveauté sur le circuit —, Dubois croyait bien pouvoir faire la grasse matinée samedi en ne se présentant que pour les quarts de finale, présentés plus tard en journée. Mais sa troisième place que vagues de qualifications l’obligera à se pointer plus tôt à l’aréna.

« Ça va être une journée qui ressemblera aux sélections nationales, alors qu’on fait cinq ou six courses dans la même journée. Je ne serai donc pas trop déboussolé », a indiqué Dubois, médaillé d’or au relais 5000 m, d’argent au 1500 m, ainsi que de bronze au 500 m aux Jeux d’hiver de Pékin, en février 2022.

Dubois a perdu l’équilibre dans l’avant-dernier tour, alors qu’il occupait la deuxième place de sa vague. Il n’a pas été capable de combler l’écart pour se qualifier directement en terminant parmi les deux premiers.

« J’ai un peu joué de malchance : ma bottine a touché la glace et l’Italien en a profité pour me dépasser. La course était presque terminée, alors je n’ai pas eu le temps de revenir », a expliqué le patineur de Terrebonne, qui a admis être très en colère après cette première course.

Médaillé de bronze sur cette distance aux derniers Mondiaux, Dubois a pu se reprendre dans la deuxième épreuve de 1000 m de la journée, alors qu’il a pratiquement mené de bout en bout sa vague de qualifications.

Je pense que j’étais assez en furie pour me donner l’énergie nécessaire pour le deuxième 1000. Ce n’est pas vrai que j’allais faire deux repêchages [samedi]. Steven Dubois

« On fait tellement de courses dans l’année que c’est normal que certaines aillent moins bien. […] C’est mieux de vivre ça tôt dans la saison. Je vais m’assurer que la’switch’soit toujours à’on’ : ça ne me tente pas de me lever tôt de nouveau cette saison. »

L’entrée en matière s’est faite plus en douceur pour son collègue William Dandjinou, qui a remporté sa vague dans le premier 1000 m devant le Kazakh Adil Aliakhmedov. Pascal Dion est aussi passé en vertu de sa deuxième place. Dandjinou a récidivé dans le deuxième 1000 m, tout comme Dion, meneur de bout en bout.

Journée en dents de scie pour Pierre-Gilles

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Jordan Pierre-Gilles

En quarts de finale du 1500 m, seul Félix Roussel est sorti des vagues de quarts de finale. Jordan Pierre-Gilles et Maxime Laoun n’ont pas pu accéder aux demi-finales. Pierre-Gilles a terminé quatrième de sa vague, tandis que Laoun a chuté et n’a pas inscrit de temps.

Pierre-Giles s’est repris sur 500 m, mais il a dû patienter jusqu’à la conclusion des sept vagues de qualifications. Troisième de sa vague, son chrono de 41, 376 secondes lui a permis de se tailler une place en quarts. Idem pour Roussel, dont le temps de 40, 854 secondes lui a permis d’être repêché.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Félix Roussel

Laoun a été victime d’une deuxième chute en distance individuelle et son parcours s’est arrêté net.

Pierre-Gilles s’est repris en aidant le relais 5000 m à se qualifier, mais il n’était pas entièrement satisfait de cette première journée de courses.

« C’est un peu un mélange de rouille et de nervosité de courir à la maison, mais c’est aussi parce que le 1500 m, ce n’est pas ma distance de prédilection, a-t-il déclaré. Je m’en tire bien sur la scène nationale ou en Coupe du monde quand les autres connaissent des pépins.

« Avec le 1000 m doublé, les trois gars qui patinaient le premier avaient préséance et je me suis donc retrouvé au 1500. C’est bien correct comme ça, mais je n’ai aucune attente sur cette distance. Le 500, ça a mieux été. Je reprend mes sensations tranquillement pas vite. »

Pierre-Gilles, Dandjinou, Dion et Roussel ont terminé deuxième, derrière l’Italie au terme d’une course endiablée.

« Mes sensations dans ce relais sont un peu le baume sur ma journée, a indiqué Pierre-Gilles. Je me sentais à mon mieux dans cette course, ça m’a redonné confiance pour les prochains jours. »

Le Canada a d’ailleurs connu une journée parfaite aux relais.

D’abord au 3000 m féminin, l’équipe composée de Danaé Blais, Florence Brunelle, Rikki Doak et Courtney Sarault s’est qualifiée pour les demi-finales en terminant à quelques dixièmes de seconde des Chinoises.

Puis, au relais 2000 m mixte, Blais, Brunelle, Dubois et Laoun ont jumelé leurs efforts pour permettre au Canada de se qualifier pour les demi-finales en terminant deuxièmes de leur quart de finale, de nouveau derrière l’équipe chinoise.

Deux en deux pour Sarault

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Courtney Sarault

Chez les dames, les trois Canadiennes inscrites au 1000 m ont accédé aux quarts de finale sans passer par le repêchage. Sarault et Renée Steenge ont terminé premières de leur vague, tandis que Brunelle a pris le deuxième rang.

Dans le deuxième 1000 m au programme, Sarault, Claudia Gagnon et Blais ont aussi obtenu leur qualification directe.

Sarault est double médaillée de bronze sur cette distance aux derniers Mondiaux.

Au 1500 m, deux représentantes de l’unifolié ont obtenu leur qualification, alors que Gagnon et Blais ont terminé au deuxième rang de leur vague respective. Doak, qui a chuté, a été éliminée dès cette première étape.

Au 500 m, Brunelle, malgré un accrochage avec la Kazakhe Yana Khan, a réussi à terminer deuxième de sa vague préliminaire. Kahn a chuté et a été éliminée. Les juges ont statué que Brunelle n’était pas en faute sur ce dépassement par l’intérieur.

Doak a quant à elle remporté sa vague et a atteint le tour suivant, tout comme Steenge.

Les compétitions se poursuivront samedi et dimanche.