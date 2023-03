Coupe du monde de ski alpin

Mikaela Shiffrin bat le record ultime de victoires

Grâce à sa polyvalence, sa constance et la manière dont elle a influencé son sport, Mikaela Shiffrin était déjà considérée comme la plus grande skieuse de l’histoire. Maintenant, c’est officiel, sur le plan statistique. L’Américaine a remporté la 87e victoire de sa carrière en Coupe du monde, samedi matin au slalom de Are en Suède, éclipsant ainsi la marque établie par Ingemar Stenmark en 1989.