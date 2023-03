(Saint-Moritz) Le Québécois Miha Fontaine a terminé au sixième rang de l’épreuve des sauts de la Coupe du monde de ski acrobatique, tenue dimanche à Engadine Saint-Moritz, en Suisse.

La Presse Canadienne

Lors de la finale 2, l’athlète de 19 ans de Magog a connu quelques difficultés qui lui ont fait perdre de précieux points au niveau de la forme et de l’atterrissage, et il a terminé dernier parmi les six compétiteurs qualifiés, avec une note de 89,14.

L’Ukrainien Dmytro Kotovskyi a mérité la médaille d’or avec un score de 136,76 points, devant le Suisse Noé Roth (133,11) et l’Américain Christopher Lillis (128,00).

Plus tôt en journée, Fontaine avait mérité son billet pour la finale 1 grâce à un score de 118,14, ce qui lui avait valu la deuxième place derrière Lillis (123,53) lors de l’étape des qualifications.

Alexandre Duchaine, de Québec, avait également réussi à obtenir son laissez-passer pour la finale 1 à la suite d’une prestation qui lui a permis d’obtenir une note de 102,46 et le 10e rang.

Lors de cette finale 1, Fontaine a obtenu une note de 112,39, bon pour le cinquième rang et une place en finale 2. Duchaine n’a pas été en mesure de l’y accompagner, devant se contenter de la 12e place, avec un score de 79,38.