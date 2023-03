C’était jour de clôture du côté féminin, samedi, aux Mondiaux de ski de fond de Planica, alors que les compétitrices disputaient le 30 km style libre en départ groupé. Comme elle l’a fait à maintes reprises depuis le début de la campagne, Katherine Stewart-Jones a signé le meilleur résultat canadien du jour en Slovénie avec une 28e place.

Sportcom

Après un bon départ, la fondeuse de Chelsea a connu une légère baisse de régime après le premier temps intermédiaire, passant de la 21e à la 27e place. Elle est ensuite parvenue à conserver son rythme sur le parcours technique de Planica pour finir l’épreuve en 1 h 29 min 34,3 s.

« C’était une course vraiment difficile. Dès la première boucle, je me suis rendu compte que je n’avais pas l’énergie nécessaire pour faire un résultat exceptionnel aujourd’hui [samedi]. Je n’étais pas au sommet de ma forme, mais il y a certaines journées comme ça », a avoué Stewart-Jones en entrevue avec Sportcom.

Non loin derrière, Liliane Gagnon a bataillé ferme pour se faufiler parmi le top 30, mais elle est arrivée à court. La Lévisienne a finalement pris le 32e échelon, à près de 9 minutes de la gagnante, Ebba Andersson (1 h 22 min 18 s).

La Suédoise a du même coup remporté une quatrième médaille et une deuxième en or à ces Championnats du monde. Elle a été suivie au fil d’arrivée par la Norvégienne Kjersti Kalvaa (+53 secondes) et par Frida Karlsson (+54,2 secondes), aussi de la Suède.

Seule autre Canadienne en action samedi, la Yukonnaise Dahria Beatty (+12 minutes 30,8 secondes) s’est classée 36e à la dernière course de sa carrière aux Championnats du monde.

« Dahria est ma coéquipière depuis mes débuts avec l’équipe nationale, j’ai encore de la difficulté à croire que c’était sa dernière course aux Mondiaux. Il y avait beaucoup d’émotions, mais c’était une belle journée pour conclure le tout », a partagé la Québécoise.

Plus tôt cette semaine, Stewart-Jones et Gagnon avaient signé une huitième place satisfaisante au relais féminin en compagnie d’Olivia Bouffard-Nesbitt et de l’Ottavienne Jasmine Lyons.

L’édition 2023 des Mondiaux de ski de fond prendra fin dimanche, avec la présentation du 50 km en départ groupé chez les hommes. Les Québécois Antoine Cyr et Olivier Léveillé seront de la partie après avoir aidé le Canada à finir en cinquième place du relais 4 x 10 km, vendredi.