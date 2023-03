PHOTO JOHN LOCHER, ASSOCIATED PRESS

(Aspen) La première descente d’Aspen (Colorado) a été annulée à la mi-course, vendredi, en raison du vent violent, empêchant le Norvégien Adrian Smiseth Sejersted, qui avait jusque-là réalisé le meilleur temps, de remporter sa première victoire en Coupe du monde de ski alpin.

Agence France-Presse

La frustration doit être grande pour le skieur de 28 ans, qui pensait bien tenir son exploit. En huit saisons, il n’est monté que deux fois sur un podium, en finissant deuxième du super-G à Val d’Isère puis Bormio en 2020. Une deuxième descente l’attend samedi, pour un éventuel « happy end ».

Il s’est élancé le premier, au moment où le ciel n’était pas vraiment chargé de nuages, et a été le plus rapide, devançant l’Autrichien Vincent Kriechmayr de 26 centièmes et l’Américain Ryan Cochran Siegle de 60 centièmes. Des chronos finalement invalidés.

Très attendus, les deux cadors Aleksander Aamodt Kilde et Marco Odermatt, n’ont eux pas joué les premiers rôles. Et pour cause : le vent soufflait déjà bien fort quand ils se sont élancés.

Le Norvégien, leader et détenteur de petit globe de la spécialité, et le Suisse, qui devrait, sauf cataclysme, conserver le grand globe au général, n’ont pu que réaliser les 6e et 14e temps.

Après leurs passages, la neige s’est mêlée à Eole, n’arrangeant guère les conditions et la course a été stoppée avant même que le 25e des 59 concurrents puisse prendre le départ. Un scénario frustrant pour Sejersted, car il aurait suffi que six skieurs supplémentaires finissent leur descente pour valider sa victoire.