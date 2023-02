Pour Ingemar Stenmark, toute cette excitation alors que Mikaela Shiffrin s’approche de son record de 86 victoires en Coupe du monde rate la cible : le Suédois de 66 ans croit que l’Américaine est déjà à un autre niveau.

Andrew Dampf Associated Press

« Elle est bien meilleure que je ne l’étais. Vous ne pouvez pas comparer, a déclaré Stenmark dans un entretien avec l’Associated Press. Elle a tout. Elle a la force physique, la technique, une bonne tête. Je crois que c’est cet ensemble qui la rend si bonne. Je suis aussi impressionné qu’elle puisse gagner en slalom, en super-G et en descente. Je n’aurais jamais pu être aussi bon dans toutes les disciplines. »

Les 86 victoires de Stenmark dans les années 1970 et 1980 ont toutes été récoltées en slalom (40) et slalom géant (46). Si la majorité des 85 victoires de Shiffrin proviennent de ces deux disciplines – 52 en slalom, 19 en slalom géant et cinq en parallèle – elle a aussi signé cinq victoires en super-G, trois en descente et une au combiné.

L’une des trois médailles, en argent, de Shiffrin aux derniers Mondiaux a d’ailleurs été remportée au super-G.

Stenmark connaît bien toutes ces statistiques, car il apprécie suivre les courses de Shiffrin.

« Je les regarde presque toutes, a-t-il dit de sa maison en banlieue de Stockholm la semaine dernière. Pour devenir une si bonne skieuse, vous devez aimer skier. Elle a une bonne touche de neige, elle sent bien les conditions et peut s’adapter à tout ce qui présente à elle. »

PHOTO ARMANDO TROVATI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ingemar Stenmark

Shiffrin reprend la compétition ce week-end, à Kvitfjell, en Norvège, où elle doit participer à deux super-G et une descente. Elle prendra ensuite part au slalom géant et au slalom d’Are, en Suède, les 10-11 mars.

Si jamais Shiffrin devait être sur le point de battre son record à Are, Stenmark précise qu’il n’y assistera pas en personne.

« Ce serait déplacé d’aller célébrer avec Shiffrin », a-t-il dit, surtout que l’équipe de Suède comte plein de bonnes compétitrices, comme la championne olympique du slalom géant Sara Hector.

Shiffrin a remporté sa première épreuve de la Coupe du monde à Are, en décembre 2012. Elle y compte six victoires en tout, dont deux aux Mondiaux de 2019.

« On m’a dit qu’elle aimait la Suède, mais peut-être qu’elle aime davantage la Norvège, maintenant qu’elle a un copain norvégien », a dit Stenmark en parlant d’Aleksander Aamodt Kilde. Shiffrin et lui se fréquentent depuis plusieurs années.

Une chose est certaine, le respect est mutuel entre Stenmark et Shiffrin.

« Son nom représente davantage que ses statistiques, a déclaré la skieuse de 27 ans. C’est une légende du ski. Peu importe mes accomplissements, on pourrait débattre bien longtemps de qui est le meilleur de l’histoire. […] Les gens vont continuer de se rappeler de son nom pour toujours. »

Stenmark et Shiffrin ont connu des époques bien différentes. L’Américaine a accès a beaucoup de plus de courses et de disciplines que Stenmark. Il y a aussi eu d’énormes avancées techniques au niveau de l’équipement.

« La seule chose que j’aurais aimé avoir, ce sont les skis paraboliques, a-t-il dit au sujet des skis en forme de sablier qui rendent les virages moins difficiles. Je crois que de skier aujourd’hui est plus facile, mais que de gagner est plus difficile en raison du plateau plus relevé. Une toute petite erreur peut rendre la victoire moins accessible. »

Stenmark croit que le record de Shiffrin sera grandement supérieur au sien.

« Je pense qu’elle peut gagner plus de 100 courses. Cela dépend du nombre d’années qu’elle va continuer de skier, mais 100, c’est certain. »