La Québécoise Valérie Maltais et ses coéquipières Isabelle Weidemann et Ivanie Blondin ont récolté une troisième médaille d’or en autant de sorties en Coupe du monde cette saison à la poursuite par équipe. Le trio signe du même coup une deuxième saison parfaite d’affilée à cette épreuve.

« On arrive souvent à repousser nos limites et à bien travailler ensemble. On connait du succès en individuel et je pense que la chimie opère quand on se retrouve ensemble au départ groupé. La saison parfaite est devenue un objectif en cours de route, c’est différent cette année comme je suis maintenant à Québec, mais il faut croire que tout fonctionne encore aussi bien », a indiqué Maltais en visioconférence.

La troupe canadienne s’est imposée samedi à Tomaszow Mazowiecki, en Pologne. Menées avec brio par Isabelle Weidemann, les représentantes de l’unifolié ont trouvé leur rythme dès le deuxième tour pour remporter facilement leur duel contre les Japonaises et ainsi s’assurer de monter sur la plus haute marche du podium.

« La piste est difficile ici, en Pologne. On a commencé la course de manière assez conservatrice. On effectuait de bons pas puissants. On a vraiment été constantes toute la course. Ç’a été une stratégie qui a été payante puisqu’on termine sur la plus haute marche du podium », a-t-elle ajouté.

Les Néerlandaises (+0,77 seconde) et les Américaines (+3,04 secondes) ont accompagné les Canadiennes sur le podium.