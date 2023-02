De gauche à droite: Elizabeth Hosking, Mitsuki Ono et Berenice Wicki sur le podium

Elizabeth Hosking a profité des encouragements de la foule canadienne pour mettre la main sur la médaille d’argent en demi-lune à la Coupe du monde de surf des neiges de Calgary, en Alberta.

Sportcom

« C’est une super belle façon de terminer la saison des Coupes du monde. C’est vraiment une belle soirée. Ça fait du bien de revenir au Canada après aussi longtemps. La foule était derrière toutes les Canadiennes en finale, c’était encourageant », a mentionné Hosking en entrevue avec Sportcom.

Avant-dernière à s’élancer en soirée vendredi, Hosking a d’abord obtenu une note de 83,00 à sa première descente, ce qui était alors bon pour le premier rang provisoire. La Japonaise Mitsuki Ono n’a toutefois pas perdu de temps pour reléguer Hosking au deuxième rang en marquant 88,00 points.

La Québécoise est revenue en force à sa deuxième tentative alors qu’elle a marqué 86,00 points pour consolider sa deuxième place. Ono a immédiatement répliqué avec 89,75 points.

Hosking voulait y aller le tout pour le tout à sa troisième descente, mais la stratégie n’a finalement pas porté fruit, elle n’a pas pu faire mieux que 60,25 points. Elle s’empare tout de même de la médaille d’argent, sa deuxième de la saison après celle obtenue à Copper Mountain en décembre.

« Dès mon premier saut à ma troisième descente, je savais que je n’aurais pas pu aller chercher les petits points d’extra qu’il me manquait. Ce n’était pas la descente que j’aurais espérée. Par contre, je suis très fière d’avoir atterri mes trois descentes et de finir sur le podium. »

La Suisse Berenice Wicki a accompagné Ono et Hosking sur le podium en vertu de ses 72,50 points.

Cette médaille d’argent permet également à l’athlète de 21 ans de grimper jusqu’au deuxième rang du classement général de la Coupe du monde tout juste derrière Mitsuki Ono qui remporte le globe de cristal de la discipline.

C’est définitivement ma plus belle saison en Coupe du monde. Elizabeth Hosking

« Je suis vraiment satisfaite de mon année, même si certains résultats étaient plus difficiles. Globalement, je suis super heureuse et ça me motive pour les Championnats du monde qui arrivent rapidement », a conclu la récipiendaire de la médaille de cristal à titre de vice-championne du circuit.

Plus tôt cette semaine, lors des qualifications, Elizabeth Hosking avait pris le deuxième rang grâce à un total de 80,50 lors de sa deuxième descente.