Victorieuse à la première épreuve de descente de la Coupe du monde de ski para-alpin de Saalbach, mercredi, en Autriche, Frédérique Turgeon a une fois de plus fini sur le podium, jeudi. L’athlète inscrite en catégorie debout a pris le deuxième rang de cette seconde descente, accusant un retard de 1,07 seconde sur l’Allemande Anna-Maria Rieder.

Sportcom

La Française Aurélie Richard (+1,24 seconde) a été décorée du bronze. La veille, c’est Rieder qui avait terminé derrière la Québécoise qui s’en voulait un peu après l’épreuve.

« Si je compare à ma descente d’hier (mercredi), honnêtement, c’est un peu décevant. J’ai vraiment mieux skié hier où j’avais beaucoup plus d’agressivité, a reconnu Turgeon. Aujourd’hui (jeudi), je pense que j’ai eu peur d’aller beaucoup trop vite dans certaines sections. J’ai ralenti et je n’aurais jamais dû. J’ai mal calculé mon analyse. […] Ça me laisse avec un goût un peu amer. Ce n’est pas grave, car finir deuxième, c’est vraiment bon. Je ne vais pas m’en plaindre », a-t-elle mentionné sans détour.

Avec le recul, la Paralympienne explique que le doute a germé dans son plan de match après que ses entraîneurs l’aient informée que les skieuses avant elle allaient plus vite que ce qu’ils avaient anticipé.

« À l’inspection du parcours, la neige était un peu plus raboteuse que lors des journées précédentes, mais pas assez pour que cela me rende inconfortable. […] Quand les entraîneurs ont dit que les skieuses allaient vraiment beaucoup plus vite, je me suis dit que j’aurais plus de difficulté dans certaines sections, donc j’ai ralenti. J’aurais juste dû y aller à 100 %. Ce n’est rien contre mes coachs et c’est juste moi qui ai eu peur. Dorénavant, je leur ai demandé de ne plus me dire si ça va plus vite (que prévu). »

Turgeon est de plus en plus à l’aise dans les épreuves de vitesse et cet aspect de la gestion de l’information reste à travailler selon elle. La paraskieuse voit dans ce cas un exemple d’essai-erreur qui la mènera vers des descentes à haute vitesse où elle sera pleinement en confiance.

Consolation pour la Québécoise, elle est toujours au coude-à-coude avec l’Allemande dans la course au globe de cristal de la spécialité.

« Ça m’aurait soulagée d’être en avance, mais la lutte s’annonce excitante », a-t-elle conclu.

À la descente masculine, Alexis Guimond (+2,80 secondes) a terminé en quatrième place de la catégorie debout, soit un rang de mieux que son classement de mercredi.

Dans un podium identique à celui de mercredi, c’est le Suisse Robin Cuche (1 min 7,46 secondes) qui a été le plus rapide sur la piste Schneekristall devant l’Autrichien Markus Salcher (+0,60 seconde) et le Français Arthur Bauchet (+1,30 seconde).

Des épreuves de super-G sont au programme des journées de vendredi et samedi.