(Vienne) Le triple champion olympique autrichien de ski alpin Matthias Mayer, qui avait brutalement annoncé sa retraite en décembre, n’exclut pas un retour à la compétition s’il retrouve « la flamme », a-t-il indiqué mercredi.

Agence France-Presse

« Pour l’instant, je prends un peu de vacances et je me fais plaisir. Mais je ne veux pas non plus faire une croix dessus (un retour) pour le moment », a indiqué mercredi l’Autrichien de 32 ans à plusieurs médias, selon des propos rapportés par l’agence de presse autrichienne APA.

Matthias Mayer, qui avait débuté la saison de ski alpin, avait annoncé à la surprise générale sa retraite sportive quelques minutes avant le départ d’une course à Bormio (Italie) fin décembre, dix mois après avoir conquis un troisième titre olympique à Pékin (descente en 2014, super-G en 2018 et 2022).

Pourrait-il être tenté par les Championnats du monde 2025 à domicile à Saalbach-Hinterglemm et par les Jeux 2026 de Milan-Cortina ? « Les objectifs sportifs ne manqueront pas. Si je retrouve la flamme pour atteindre des objectifs, pourquoi ne pas faire un retour ? »

« J’ai eu des discussions avec ma femme, ma famille, tout autour de moi, et d’une certaine manière, il s’est avéré que je voulais simplement laisser cette possibilité ouverte », a ajouté l’ex-skieur qui ne sera de toute façon pas au départ des Championnats du monde de Courchevel/Méribel la semaine prochaine.